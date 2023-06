Prima sessione di prove libere al Sachsenring che vede la Ducati Pramac di Johann Zarco davanti a tutti. Il due volte campione Moto2 mette alle sue spalle la Honda di Marc Marquez, autore di un grande salvataggio alla curva 7. Da segnalare le cadute sul finale di turno delle due Yamaha ufficiali.

FP1 Nel segno di Zarco

FP1 in Sassonia che partono con solo venti piloti in pista. Purtroppo assenti per infortuni patiti al Mugello due alfieri Honda. Stiamo parlando di Joan Mir, campione MotoGP 2020 con Suzuki e da quest’anno con la casa di Tokyo accanto a Marc Marquez. Altro assente il vincitore del Texas con la Honda del team LCR Alex Rins, che in una caduta nella Sprint toscana si è fratturato tibia e perone. Entrambi non sono stati sostituiti.

Siamo in Germania ed abbiamo anche il pilota di casa. Jonas Folger, secondo nel 2017 con la Yamaha di Tech 3 Racing, sostituisce ancora il convalescente Pol Espargarò con la GasGas (KTM).

Per quanto riguarda la sessione il francese Johann Zarco, in cerca di una sella per il 2024 la fa da padrone e diventa il mattatore dei quarantacinque minuti di prove libere. FP1 inframezzate anche da uno scroscio di pioggia che ha impedito a tutti i piloti di eseguire il programma che si erano prefissati.

Positivo, seppur con caduta finale, l’inizio del fine settimana tedesco per “El Diablo” Fabio Quartararo che ha chiuso in sesta posizione facendo segnare intertempi interessanti.

Il “Sachsenking” Marc Marquez, qui vincitore undici volte negli ultimi undici gran premi corsi dallo spagnolo di Cervera, è protagonista di un rischio di Highside alla curva 7. Grande salvataggio del 93, che poi ha chiuso in seconda posizione.

Terzo con caduta Aleix Espargarò con l’Aprilia. Chiusura dell’avantreno dalla curva 1 per il pilota di Granollers non ancora al 100% dopo la tripla frattura al tallone.

In questa sessione ha fatto anche capolino la pioggia a venti minuti dalla bandiera a scacchi. Tutti o quasi i piloti ai box, tranne Maverick Vinales e Jack Miller che hanno fatto qualche giro prima di rientrare nel garage.

Pioggia cessata quasi subito per fortuna, e allora tutti in pista visto che le previsioni meteo non sono buone per il pomeriggio. Time Attack che viene rallentato dalle cadute di Morbidelli alla Waterfall e di Quartararo alla curva 1.

Proprio il francese di Yamaha è qualificato, insieme a Zarco che chiude in testa. Il numero 5 è seguito da Marquez Marc, Aleix Espargarò, Marquez Alex, Martin, Quartararo, Binder, il leader del mondiale Bagnaia, Di Giannantonio e Bezzecchi. Questi sono allo stato attuale i qualificati per il Q2. Da segnalare come ci siano 16 piloti in meno di un secondo.

LA CLASSIFICA

Giacomo Da Rold