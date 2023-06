MotoGP | GP Germania: orari e info del Sachsenring

Chiuso il capitolo Mugello la MotoGP si sposta in Germania per correre al Sachsenring la settima tappa del mondiale 2023. Andiamo a scoprire gli orari e le informazioni principali del Gran Premio tedesco.

MOTOGP | BAGNAIA TENTA LA FUGA?

L’assolo al Mugello ha permesso a Pecco Bagnaia di allungare nel mondiale dopo l’inciampo di Le Mans. La doppia vittoria offre al campione in carica 21 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, braccato dal portacolori Ducati Pramac Jorge Martín, a 3 lunghezze dalla piazza d’onore. Quel che si è capito di questo mondiale è che se Bagnaia non commette errori o viene coinvolto in episodi caotici gli altri sono costretti ad inseguire. Riuscirà il numero 1 ad estendere la leadership iridata nella stessa pista in cui un anno fa cadeva mentre stava provando a contrastare il poi vincitore Quartararo? E pensare che quello zero fu il punto di ripartenza per Bagnaia, da quel momento in poi inarrestabile.

Statistiche alla mano il favorito resta Marc Marquez, a terra al Mugello. L’otto volte campione del mondo ha vinto il GP di Germania per ben otto volte in MotoGP, successi ai quali si aggiungono i due ottenuti tra 125cc e Moto2. Nell’albo d’oro della classe regina moderna (dal 2002 in poi) nessuno come Marc Marquez al Sachsenring. La seconda posizione, infatti, è condivisa da Valentino Rossi e Daniel Pedrosa, entrambi a quota quattro affermazioni. Un successo a testa per Sete Gibernau (2003), Max Biaggi (2004), Casey Stoner (2008, unico pilota Ducati a vincere in Germania) e Fabio Quartararo, vincitore dell’ultima edizione davanti a Miller Zarco.

MOTO2 | ACOSTA VS ARBOLINO: BATTAGLIA TRA SQUALI

Acosta davanti e Arbolino dietro al Mugello, viceversa nella classifica piloti. La Moto2 sta trovando nello spagnolo e nell’italiano due grandi rivali, pronti a sfoggiare i propri caratteri sia dentro sia fuori la pista (vedasi la provocazione di Acosta nel parco chiuso del Mugello). Classifica alla mano, Arbolino raggiunge il Sachsenring con 20 punti di vantaggio su Acosta, mentre al terzo posto c’è Alonso Lopez con un ritardo di ben 48 lunghezze dalla vetta mondiale.

MOTO3 | HOLGADO IN TESTA, SITUAZIONE IN MANO

Nel Gran Premio d’Italia Holgado ha dato una nuova dimostrazione dell’incisività che serve ad imporsi in una competizione serrata qual è la Moto3, vincendo per mezzo decimo su Deniz Öncü e Ayumu Sasaki. Terza vittoria stagionale e sesta top6 consecutiva per il 18enne del team Tech3, ora come ora in totale controllo del campionato grazie ai 35 punti di margine su Jaume Masia, sul quale pesa molto lo zero sofferto in Argentina.

IL CIRCUITO DEL SACHSENRING

Inaugurazione Layout attuale: 2001

Distanza di gara Moto3: 27 Giri (99,1 km)

Distanza di gara Moto2: 28 Giri (102,8 km)

Distanza di gara MotoGP: 30 Giri (110,1 km)

Distanza di gara MotoE: 5 Giri (18,2 km)

Lunghezza: 3,645 km

Curve: 13 (10 sinistra – 3 destra)

IL PROGRAMMA DEL GP DI GERMANIA 2023

LiveGP.it racconterà in diretta sia la Sprint Race del sabato sia la gara della domenica su YouTube e Facebook. Inoltre, il Gran Premio di Germania sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, in streaming anche su NOW. Per quanto riguarda TV8, saranno trasmesse in chiaro le qualifiche delle tre categorie e la MotoGP Sprint del sabato. Domenica, invece, le gare andranno in differita. Di seguito tutti gli orari.

Giovedì 15 giugno

15:00 | MotoE – conferenza stampa

17:00 | MotoGP – Conferenza stampa

Venerdì 16 giugno

08:25 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove 2

17:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 17 giugno

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere (non valide per i combinati)

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint Race

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 18 giugno

09:45 | MotoGP – Warm up

10:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 – Gara

12:15 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

PROGRAMMAZIONE TV8 (DIGITALE TERRESTRE)

Sabato 17 giugno

10:50 | Diretta qualifiche MotoGP

12:50 | Diretta Qualifiche Moto3

13:45 | Diretta Qualifiche Moto2

15:00 | Diretta MotoGP Sprint Race

Domenica 18 giugno

13:00 | Differita MotoE Gara 1

13:15 | Differita MotoE Gara 2

14:15 | Differita Moto3

15:15 | Differita Moto2

16:55 | Differita MotoGP



