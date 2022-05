A Le Mans è Francesco Bagnaia a prendersi la pole position della MotoGP con un tempo sette decimi inferiore al record della pista. Alle sue spalle il compagno di squadra Jack Miller, unico pilota ad avvicinarsi al tempo dell’italiano. Per Ducati è la prima pole position a Le Mans nella sua storia e lo fa mettendo due piloti davanti a tutti. Si completa la prima fila con un’altra moto italiana, l’Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto posto per il padrone di casa Fabio Quartararo che incassa oltre due decimi dal rivale per il titolo. Quinto posto per Enea Bastianini, decimo Marc Marquez.

Q1: MARTIN E MIR SI GIOCHERANNO LA POLE

Il Q1 della MotoGP vede Jorge Martin davanti a tutti strappando la prima posizione a Joan Mir velocissimo nella prima parte di turno. Lo spagnolo della Suzuki si prende l’ultima posizione buona per passare in Q2 per soli sette millesimi su Marco Bezzecchi. Il rookie del team Mooney VR46 si è ancora una volta messo davanti al compagno di squadra con un anno di esperienza. Tra i due piloti del team privato Ducati si infila l’Aprilia di Maverick Vinales che però dovrà scattare dalla quattordicesima posizione domani. Sesta piazza per l’altro rookie di casa Ducati, Fabio Di Giannantonio. Settimo e ottavo Miguel Oliveira e Brad Binder con le due KTM ufficiali davanti a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso a chiudere i dieci.

Q2: TEMPESTA ROSSA

Seconda pole consecutiva per Pecco Bagnaia e Ducati dopo quella di Jerez arriva anche a Le Mans la pole per il pilota piemontese, la prima pole per la Ducati a Le Mans. Jack Miller sfruttando il traino del compagno di squadra si è preso la seconda posizione, unico ad avvicinarsi al tempo del compagno di squadra. Chiude la prima fila Aleix Espargaro con l’Aprilia che si conferma ancora una volta velocissimo con la moto di Noale e sempre tra le prime posizioni. Si deve accontentare della quarta piazza il campione del mondo in carica Fabio Quartararo incassando oltre due decimi dalla pole del rivale italiano. Quinta piazza per Enea Bastianini che con la GP21 si mette ancora nelle prime due file e davanti alla Ducati di Johann Zarco.

Settima e ottava piazza per le due Suzuki con Joan Mir, passato per il Q1, davanti ad Alex Rins. Solo nono Jorge Martin, il più in difficoltà tra i Ducatisti con la GP22. Chiude la top10 Marc Marquez che incassa sei decimi da Pecco ma stacca i compagni di casa Pol Espargaro e Takaaki Nakagami di mezzo secondo.

Mathias Cantarini