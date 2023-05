Tutto è pronto da Le Mans per il Gran Premio di Francia, 100mo evento della storia del Motomondiale. Regna l’incertezza alla vigilia della prova che ci apprestiamo a vivere, Ducati tenta di confermarsi al vertice con Francesco Bagnaia.

Il piemontese, campione del mondo in carica e meritatamente vincitore in Spagna due settimane fa, è l’uomo da tenere in considerazione insieme ai padroni di casa Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), determinati a dare spettacolo davanti al proprio pubblico.

Luca Pellegrini