MotoGP | GP Catalunya: programma e orari del Montmeló

L’undicesima tappa della MotoGP ci riporta in Spagna per il Gran Premio della Catalunya, tradizionale appuntamento del Motomondiale. Le quattro classi, MotoE inclusa, saranno in pista dal venerdì, ma già da domani il paddock andrà in fermento con le conferenze stampa. Scopriamo il programma e gli orari della MotoGP in Catalunya.

MOTOGP | PREVISTA PIOGGIA, BAGNAIA PUNTA AL SESTO SUCCESSO

Nei pressi della suggestiva città di Barcellona il mondiale della classe regina corre l’undicesimo dei venti round in programma (l’India resta un punto interrogativo). Il dominio dell’Austria ha portato Francesco “Pecco” Bagnaia a vantare 62 punti di margine su Jorge Martín e 68 su Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo con VR46. Osservando questi distacchi e guardando alle ultime prestazioni, il Campione del Mondo in carica trova in Catalunya l’opportunità di avvicinare le tre gare di vantaggio (75 punti), pioggia permettendo. Sì, perché un grande elemento di incertezza potrebbe essere il meteo: ad ora le previsioni indicano pioggia per tutto il fine settimana.

Per quel che riguarda la lista iscritti notiamo l’assenza di Alex Rins, ancora “fermo ai box” a causa dell’infortunio a tibia e perone rimediato al Mugello. Al suo posto ci sarà Iker Lecuona, tra due settimane in pista per il round di Magny-Cours del WorldSBK.

MOTO2 | ARBOLINO PRONTO A RIFARSI, ACOSTA SEMPRE LEADER

Alla vigilia del Gran Premio della Catalunya la Moto2 presenta un quadro ancora poco chiaro. Nonostante la sconfitta dell’Austria, Acosta ha incrementato il vantaggio su Arbolino, distante ora come ora 12 lunghezze dalla vetta iridata. Terzo Jake Dixon, distante 59 punti da Acosta e appena confermato in GASGAS Aspar per il prossimo anno (così come il compagno Izan Guevara). Con il trionfo del Red Bull Ring Celestino Vietti è salito a quota 80 punti, occupando l’ottava piazza nel mondiale a 16 punti dal quarto posto, appartenente ad un’incostante Aron Canet.

MOTO3 | HOLGADO INSEGUITO DA SASAKI E ONCU

Daniel Holgado arriva a Barcellona con la consapevolezza di tenere al sicuro il proprio primato nel mondiale piloti. Il 18enne Valenciano, infatti, ha 26 punti di vantaggio su Ayumu Sasaki, beffato in Austria sia dal capoclassifica sia dal poi vincitore Deniz Öncü, staccato di solamente 11 punti dal giapponese. Lotta aperta anche per Iván Ortolá, reduce da quattro Top5 consecutive ma assente dal gradino più alto del podio dal GP di Spagna.

IL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Inaugurazione Layout attuale: 2021

Distanza di gara MotoE: 7 Giri (32,6 km)

Distanza di gara Moto3: 21 Giri (97,2 km)

Distanza di gara Moto2: 22 Giri (101,8 km)

Distanza di gara MotoGP Sprint: 12 Giri (55,9 km)

Distanza di gara MotoGP: 24 Giri (111,77 km)

Lunghezza: 4,657 km |

Curve: 14 (8 destra – 6 sinistra)

Note particolari: Il Circuit de Catalunya ha ospitato il GP d’Europa dal 1992 al 1995.

MOTOGP CATALUNYA | PROGRAMMA E ORARI

LiveGP.it sarà come sempre in diretta su YouTube e Facebook per la cronaca della Sprint e del Gran Premio della MotoGP. Inoltre, ecco come e dove seguire tutte le sessioni su Sky Sport MotoGP ed in chiaro su TV8.

Ecco gli orari ed il programma ufficiale del GP catalano:

Giovedì 31 agosto:

15:00 | MotoE – Conferenza Stampa

17:00 | MotoGP – Conferenza Stampa

Venerdì 1° settembre:

08:30 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficiali

16:15 | MotoE – Qualifiche

Sabato 2 settembre:

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 3 settembre

09:45 | MotoGP – Warm-up

11:00 | Moto3 – Gara

12:15 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

Sabato 2 settembre TV8 trasmetterà in diretta tutte le qualifiche e la Sprint. Domenica 3 settembre, invece, le gare andranno in differita secondo la seguente programmazione:

18:00 | MotoE – Gara 1

18:15 | MotoE – Gara 2

18:45 | Moto3 – Gara

20:00 | Moto2 – Gara

21:45 | MotoGP – Gara

