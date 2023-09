E’ stato un weekend da sogno quello vissuto da Aprilia nel GP Catalogna di MotoGP. Dopo la vittoria nella Sprint di ieri, Aleix Espargaro fa il bis nella gara lunga e regala una storica doppietta alla casa di Noale grazie anche alla seconda posizione di Maverick Vinales.

STORICA DOPPIETTA PER APRILIA

Super Aprilia quella vista in questo weekend nel GP di Catalogna MotoGP. La Casa di Noale ha infatti ottenuto il massimo dei risultati con la vittoria nella Sprint e nella gara lunga di oggi. Come ciliegina sulla torta arriva inoltre una storica doppietta grazie anche a Maverick Vinales, che sembra stia tornando alle prestazioni di un tempo. I due piloti Aprilia stanno infatti scrivendo la storia, portando a casa punti pesanti che sono frutto anche di un gran lavoro di squadra. Per Espargaro si tratta della terza vittoria in carriera ed arrivata proprio sul circuito di casa, essendo lo spagnolo di Granollers che dista pochi chilometri dal circuito catalano.

Dall’altro lato abbiamo un Maverick Vinales sempre più in crescita e vicino alle prestazioni di qualche anno fa. Lo spagnolo oggi ha sfiorato la vittoria, avendo battagliato fino alla fine con il compagno di squadra, che alla fine è riuscito ad avere la meglio. Maverick però sta dimostrando di avere costanza e pazienza ed i risultati lo stanno premiando. Vinales ha infatti condotto una gara quasi perfetta e che lo ha visto in testa per maggior parte della gara. Solo un super Aleix Espargaro è riuscito a sfilargli una vittoria che comunque avrebbe meritato, ma Aleix al momento è in uno stato di grazia, e complice anche la maggiore esperienza sull’Aprilia batterlo sarebbe stato veramente difficile.

LE DICHIARAZIONI DI ESPARGARO

Al termine del GP Catalogna, Aleix Espargaro ha dichiarato: “Sono felice per la vittoria ma anche per Mavericj. Mi sono ricordato di quando Vinales piangeva in Austria e io gli ho chiesto di venire in Aprilia. Avremmo fatto grande cose insieme ma in quel momento non avevamo ancora vinto nulla. Oggi abbiamo fatto una doppietta, ho creduto sempre nel lavoro di squadra, due piloti che lavorano insieme con gli ingegneri fanno più strada ed oggi lo abbiamo dimostrato. SOno orgoglioso di quello che ho dato ad Aprilia ed Aprilia deve essere orgogliosa dei suoi piloti”.

Lo spagnolo di Aprilia ha poi aggiunto: “Sono molto orgoglioso della vittoria di oggi, in un altro circuito avrei fatto secondo. Vinales era più veloce e con il vento non riuscivo ad avere una buona percorrenza di curva. Lui frenava più forte di me , ho fatto degli errori ed è riuscito a scappare. Ad un certo punto mi sono detto o cado o vinco, ho già vinto a Silverstone. Ho cambiato mappa, tolto il controllo di trazione e ho distrutto la gomma anteriore tirando come un matto ma alla fine ha pagato. E’ la giornata più bella della mia vita”.

LE DICHIARAZIONI DI VINALES

Anche Maverick Vinales condivide l’entusiasmo del compagno di squadra: “Mi sento molto bene all’interno del box, mi sento come in una famiglia. Loro hanno fiducia in me e questo si vede e mi fa stare bene, cosi come sono consapevole del peso che ho in questo percorso. Stiamo lavorando tanto e stiamo cercando di alzare il livello per andare all’attacco. Sono molto emozionato, essere parte di tutto questo è davvero bello, sono contento di avere avuto l’opportunità di poter dare tanto all’Aprilia e vedere quanto siamo migliorati. Tre anni fa non ero così motivato, mentre ora lo sono, la squadra è incredibile. Oggi dobbiamo godercela, questo risultato non si fa sempre, per la prima volta Aprilia ha messo due moto davanti a tutti”.

Vinales aggiunge: “La moto sta diventando molto costante e noi siamo veloci in tutte le piste. Oggi il gap l’ho pagato a causa della gomma anteriore, che era più usurata rispetto a quella di Aleix. Lo stile di guida sicuramente ha influito, anche perché abbiamo la stessa moto. Non sono entrato con gomma nuova nella seconda ripartenza ma questo non credo abbia influito sulla prestazione generale, in quanto dovevo stare attento a gestirla bene. Comunque bisogna dire che oggi Aleix era più veloce, però sono contento di aver potuto guidare senza pensare, stavo spingendo forte ed è venuto tutto più naturale, mi sono ricordato di quanto sono forte”.

