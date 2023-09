Le qualifiche della MotoGP a Catalunya sembravano destinate ad essere dominate dalle Aprilia, viste le prove, ma Pecco Bagnaia ha nuovamente stupito, ottenendo una magnifica pole position.

Le Aprilia si devono arrendere a Pecco

Dietro a Bagnaia si è piazzato un terzetto di Aprilia, che qui a Barcellona sembrano essere veramente in ottima forma. Il secondo posto lo occupa Aleix Espargaro, seguito inaspettatamente da Miguel Oliveira, che scatterà dalla terza casella dopo essere passato dal Q1. Segue l’altra factory di Maverick Vinales, che potrà sicuramente avere chance di podio sia nella sprint che in gara.

Quinto posto per Jorge Martin, seguito dal compagno di squadra Johann Zarco. Seguono le Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, finalmente ritrovato competitivo. Nono posto per Brad Binder, unica KTM in Q2. Poi Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

Marquez passa in Q2 ma è solo dodicesimo

Le giapponesi continuano con le loro difficoltà, ormai diventate abituali. Marc Marquez è riuscito ad entrare in Q2 grazie alla scia di Jack Miller, ma non è poi riuscito a fare meglio di un dodicesimo posto nonostante si sia attaccato al codone di Bagnaia. Dietro di lui il già citato Jack Miller e Pol Espargaro, poi Raul Fernandez.

A seguire le Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, anche loro in netta difficoltà. Dietro di loro Luca Marini, alle prese con difficoltà inaspettate, e Augusto Fernandez. In ultima fila un terzetto di Honda, la moto che al momento pare più di tutte in difficoltà.

The world champ does it again! 👏 But behind three Aprilias will be looking to make amends in the #TissotSprint! 🏃‍♂️ Don't miss it! 🔜#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/JEWdczxdHh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023

Appunto per le 15:00 per la sprint, in cui scopriremo se Bagnaia riuscirà a trattenere le velocissime Aprilia.

Francesco Sauta