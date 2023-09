Le due Aprilia MotoGP ufficiali di Espargaro e Viñales hanno sbalordito nelle prove del GP di Catalogna 2023 con record di Aleix. Bagnaia terzo davanti a Zarco e Binder

APRILIA AL COMANDO

Nel team Aprilia si festeggia e con ottime ragioni, visto l’uno-due nella lista dei tempi della MotoGP delle prove del GP di Catalogna 2023. L’ultimo giro effettuato dalle due RS-GP ha lasciato sbalorditi tutti, per le prestazioni di entrambe i piloti ufficiali della casa di Noale. Se Maverick è stato il primo a salire in cima alla classifica, Aleix nell’ultimo minuto disponibile è andato ad abbattere il suo stesso record. Con il suo 1’38”686, Espargaro fa subito intendere che questo weekend bisognerà fare attenzione a lui ed al suo compagno di squadra, che però già paga più di 3 decimi di distacco.

PLOTONE DUCATI

Manca solo Luca Marini nella top10, che purtroppo ha avuto un problema alla moto proprio nel giro lanciato. Per il resto Ducati piazza tutte le sue moto nella parte della classifica buona per le Q2, con Bagnaia ad aprire il plotone in terza piazza. Lo seguono Johann Zarco e Brad Binder, unica non-Ducati (insieme ad Aprilia) ad infilarsi nella top10 delle prove ufficiali. Entrano poi Alex Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Martin, mentre restano subito fuori Pol Espargaro e Jack Miller. Jack peraltro ha mancato il tentativo di attacco a causa della bandiera gialla nel T3 provocata dal problema di Marini, che ha cancellato anche il tempo di Pol.

GIAPPONESI IN CODA

La situazione delle giapponesi in questo caso preoccupa e non poco. Molte inquadrature sono andate a Fabio Quartararo, nettamente infastidito dalla situazione, ma la classifica è impietosa. Le ultime sei moto infatti sono tutte le Yamaha e tutte le Honda, nettamente distanti anche dalla zona punti. Senza un serio intervento da parte delle case madri, diventa difficile pensare ad un recupero nel tempo breve da questa situazione, che veramente non ha precedenti. Vedremo chi migliorerà domani nelle FP2 alle ore 10:10 italiane.

MOTOGP GP CATALOGNA 2023 – CLASSIFICA PROVE UFFICIALI

