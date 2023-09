È Aprilia la protagonista del venerdì mattina del GP di Catalogna. Le Prove Libere della MotoGP, infatti, si chiudono con Aleix Espargaró e Maverick Viñales davanti a tutti. A seguire troviamo la Ducati di Jorge Martín (Prima Pramac), che precede Brad Binder (RedBull KTM) e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Più arretrato Marco Bezzecchi (Mooney VR46), solamente sedicesimo al termine di questa prima sessione di prove.

DOMINIO APRILIA, DUCATI ARRETRATA

Al Montmeló, il weekend si apre nel segno di Aprilia, che firma una doppietta nella prima sessione di prove libere della MotoGP. In prima posizione troviamo un ottimo Aleix Espargaró, che ferma il cronometro in 1:39.809, unico pilota a scendere il muro dell’1:40. Alle sue spalle, a poco più di due decimi, si piazza Maverick Viñales con il tempo di 1:40.073.

Chiude la prima fila “virtuale” di queste Prove Libere Jorge Martín, unico in grado di tenere testa ai due piloti di testa in 1:40.273. Dietro di lui, a oltre mezzo secondo di distacco, troviamo Brad Binder (1:40.859), Francesco Bagnaia (1:41.916), Pol Espargaró (1:40.917) e Miguel Oliveira (1:40.944), tutti separati da pochi millesimi. Seguono le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, rispettivamente ottavo e nono in 1:41.004 e 1:41.011. Chiude la top10 Johann Zarco in 1:41.017.

ARRETRATI BASTIANINI, BEZZECCHI E MARINI, CADUTA PER M. MARQUEZ

La prima sessione di prove non è stata delle migliori per Enea Bastianini, tredicesimo in 1:41.183 e ancora in fase di studio della sua Desmosedici. Il venerdì mattina del Montmeló si è rivelato più complicato del previsto anche per Marco Bezzecchi. L’alfiere Mooney VR46, fresco di rinnovo, chiude la mattinata in sedicesima posizione con il crono di 1:41.304, a oltre 1″ dal leader. Destino simile anche per il suo compagno di squadra Luca Marini, solamente diciottesimo in 1:41.401.

Infine, da segnalare la caduta di Marc Márquez nel corso della sessione. Una scivolata senza conseguenze per lo spagnolo, che si è prontamente rialzato ed è tornato ai box sulle proprie gambe. Non una mattina favorevole per il pilota HRC, che non riesce ad andare oltre l’1:41.448, tempo che lo relega in penultima posizione.

