Succede di tutto in MotoGP al Montmeló. In una gara caratterizzata da un pauroso incidente al via, a trionfare è ancora una volta Aleix Espargaró. Lo spagnolo che precede il compagno Maverick Viñales, regalando così ad Aprilia una storica doppietta in terra catalana. Grande apprensione per Francesco Bagnaia, portato in ospedale a Barcellona per ulteriori accertamenti dopo il terribile incidente con Binder a poche curve dal via che ha portato alla bandiera rossa.

APRILIA DA IMPAZZIRE, MA CHE PAURA AL VIA!

Grande paura al via della gara di MotoGP. Alla prima curva Enea Bastianini arriva lungo, provocando così una carambola che coinvolge Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, e Johann Zarco. Ma la paura più grande arriva poche curve dopo con l’highside di Francesco Bagnaia: il pilota rimane in pista e viene travolto sulle gambe da un incolpevole Brad Binder, che non può evitarlo. Viene subito esposta bandiera rossa, con ‘Pecco’ portato via in ambulanza, prima al Centro Medico e successivamente all’Ospedale di Barcellona (insieme a Bastianini) per ulteriori accertamenti, sui quali seguiranno aggiornamenti.

Ripresa la corsa, Maverick Viñales scatta bene e si porta subito in testa davanti a Jorge Martín (poi terzo) e Aleix Espargaró, quest’ultimo non particolarmente brillante allo start. Al terzo giro arriva l’attacco di Espargaró su Martín, che nulla può contro il connazionale, il quale si mette subito alla caccia di Viñales. Maverick rimane a lungo davanti a tutti, ma al ventesimo giro Aleix entra deciso in curva 1 e si prende la testa della corsa, pur non senza qualche rischio. Entrambi i piloti, infatti, arrivano lunghi alla staccata e si toccano, con Viñales (all’esterno) costretto ad andare addirittura oltre il cordolo. Da qui in poi nessun’altro cambiamento, con Espargaró che concede il bis sul circuito di casa davanti a Viñales e Martín.

Ai piedi del podio si piazza Johann Zarco, che nel finale riesce ad avere la meglio sull’altra Aprilia di Miguel Oliveira, quinto dopo aver sfiorato a lungo il podio in una gran bagarre con Martín. Sesto Álex Márquez, che precede un sorprendente Fabio Quartararo. Chiudono la top10 Jack Miller, Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente ottavo, nono e decimo.

MALE BEZZECCHI E MARINI, HONDA SEMPRE PIU NEL BARATRO

Una domenica da archiviare in fretta per i due piloti del team Mooney VR46. Sia Luca Marini che Marco Bezzecchi terminano la corsa fuori dalla top10, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione, a oltre 16″ dal vincitore. Non un risultato che fa morale in vista di Misano, gara di MotoGP in programma già il prossimo weekend sul circuito romagnolo.

Ennesimo weekend da incubo per Honda, che dopo una Sprint Race disastrosa non riesce a migliorarsi neanche in gara. Ancora una volta i piloti della Casa giapponese (ufficiali e non) sono gli ultimi della fila, con Nakagami, Lecuona e Mir rispettivamente quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo. Destino simile anche per Marc Márquez, tredicesimo, che precede Franco Morbidelli, anche lui in crisi con una Yamaha non all’altezza.

Infine, da segnalare i ritiri di Pol Espargaró (GASGAS), Brad Binder (KTM) e Raul Fernandez (RNF), tutti per problemi di natura tecnica.

MOTOGP | I RISULTATI DELLA GARA

Dalla nostra inviata al Montmeló Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTO2 | GP CATALOGNA, GARA: DIXON VINCE, DUELLO SHOW CON CANET