Da Barcellona arriva una prima buona notizia: escluse fratture per Francesco Bagnaia. L’italiano era stato portato in ospedale per accertamenti dopo il brutto incidente a inizio gara.

L’INCIDENTE DEL MONTMELÓ

Sono state ore di grande apprensione al Circuito di Catalogna. Poche curve dopo la partenza, Francesco Bagnaia ha perso il controllo della moto mentre si trovava in testa: un highside tremendo che ha fatto sì che Pecco rimanesse pericolosamente in mezzo alla pista. In quel momento Brad Binder si trovava poco dietro e non ha potuto evitare l’impatto con il ducatista, travolgendolo con la propria moto sulle gambe.

I commissari di gara hanno subito esposto bandiera rossa, sospendendo la gara. L’ambulanza è arrivata tempestivamente e Bagnaia è stato immediatamente al Centro Medico per valutare l’entità dell’infortunio, che a caldo sembrava essere di grave entità. Scongiurato il peggio, il pilota, cosciente, è stato poi trasferito all’Ospedale di Barcellona per ulteriori esami. Gli esami hanno escluso la presenza di fratture agli arti inferiori.

Ducati fa sapere che “Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma gli accertamenti medici hanno mostrato l’assenza di fratture. Il Campione del Mondo in carica farà ritorno in Italia insieme al resto del team già in serata e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti al suo rientro.“

Resta ora da valutare le condizioni generali del ducatista in vista dei prossimi appuntamenti, uno su tutti il GP di San Marino, in programma il prossimo weekend. Se i dolori non dovessero essere particolarmente invalidanti, Bagnaia potrebbe scendere in pista già a Misano. Il suo stato fisico verrà tenuto monitorato nei prossimi giorni e, in base all’evolversi della situazione, verrà presa una decisione.

Dalla nostra inviata al Montmeló Giorgia Guarnieri

