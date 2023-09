Francesco Bagnaia chiude in seconda posizione la gara Sprint del GP Catalogna di MotoGP. Il pilota Ducati non è riuscito ad arginare una super Aprilia, che è risultata semplicemente imprendibile con un Aleix Espargaro in stato di grazia.

APRILIA IN STATO DI GRAZIA

Una super Aprilia ed un super Aleix Espargaro hanno dominato oggi nella Sprint Race del GP Catalogna di MotoGP. La squadra di Noale è stata infatti semplicemente imprendibile per Francesco Bagnaia e la Ducati, che alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione. Seconda posizione che comunque porta punti pesanti in ottica di classifica mondiale, con il torinese che può accontentarsi nella speranza di rifarsi nella gara di domani. L’Aprilia sicuramente non è imbattibile, considerato che Pecco è riuscito a tenere a bada Vinales evitando la doppietta delle RS-GP, ed ha ottenuto anche la pole position.

Per Bagnaia quindi si giocherà tutto sul consumo delle gomme, oggi aspetto fondamentale al traguardo considerato la condizione degli pneumatici alla fine della Sprint. La Media che verrà utilizzata nella gara lunga si è sempre comportata bene sulla Ducati, ma bisognerà vedere la sua tenuta sulla distanza visto che oggi i piloti erano tutti al limite. Dal canto suo Aprilia ha dimostrato di avere un’ottima trazione ed una buona percorrenza in uscita di curva, cosa che in una pista come il Montmelò la avvantaggia parecchio. In Ducati e soprattutto Bagnaia dovranno trovare il giusto compromesso tra prestazione e consumi per portare a casa la vittoria domani, anche considerato che Pecco oggi ha potuto studiare i punti dove la casa di Borgo Panigale soffre di più su questa pista rispetto alla concorrenza.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

Al termine della Sprint Race del GP Catalogna di MotoGP, Bagnaia ha dichiarato: “Abbiamo lavorato tanto per chiudere il gap con le Aprilia, ma in questa Sprint Aleix è riuscito a fare qualcosa di incredibile. Io ho provato subito ad imporre il mio ritmo ma forse ho danneggiato la gomma posteriore. Mi sentivo più tranquillo a fare in questo modo, ma sapevo che in ogni caso Aleix mi sarebbe rimasto molto vicino. Aprilia ha una trazione incredibile e non riuscivo a rimanere attaccato. In frenata eravamo più forti, ma in uscita di curva perdevo veramente tanto. Comunque oggi ho capito cosa mi serve per fare un altro step domani”.

Domani sarà fondamentale la gestione degli pneumatici per Bagnaia: “Quando corriamo con la media riusciamo ad essere competitivi e credo che la soft domani non andrà bene a nessuno. La gara è molto lunga e sul lato destro consumiamo anche la gomma anteriore, la situazione può quindi diventare molto critica. Aprilia non aveva le termocoperte nel parco chiuso, quindi ho studiato le loro gomme e non erano messi troppo bene. Secondo me comunque domani possiamo ancora migliorare”.

Julian D’Agata