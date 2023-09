Una gran giornata quella di Aprilia, in testa alla prove ufficiali della MotoGP in Catalogna con la coppia Aleix Espargaró-Maverick Viñales. Entrambi i piloti si sono detti contenti e sereni nel post-sessione, raccontando i punti forti della RS-GP e parlando del lavoro da fare per dare seguito alla doppietta odierna.

Nei sessanta minuti di sessione Aleix Espargaró ha messo a referto il nuovo record del Circuit de Barcelona-Catalunya, stampando il crono di 1:38.686 nella simulazione qualifica. A seguirlo con uno scarto di ben tre decimi il compagno di box Maverick Viñales, più lento sì ma comunque soddisfatto della bilanciamento tra stile di guida e comportamento della moto. Ecco le parole dei due alfieri di Noale.

Aleix Espargaró sorride: “l’Aprilia è la moto dei miei sogni”

“È un po’ strano infrangere il record della pista di venerdì considerando la poca gommatura della pista e l’assenza di un setup definitivo. È solamente il primo giorno, ma sono molto felice. Per quanto riguarda la moto non abbiamo grandi novità, però continuiamo a lavorare intensamente sulla frizione, c’è un gruppo di persone che lavora esclusivamente su questo ambito dopo il debutto della nuova versione qualche gara fa.

Dobbiamo migliorare le partenze, quindi è importante curare questo aspetto. Uno dei nostri più grandi punti di forza è la percorrenza in curva, è incredibile come la nostra moto sia in grado di toccare rapidamente i 65° di piega. A centro curva l’Aprilia è perfetta, è la migliore della griglia nel momento in cui si rilasciano i freni. Abbiamo un vantaggio 4-6 km/h al punto di corda e la velocità in percorrenza è anche un punto forte del mio stile di guida, il mio ingegnere oggi mi ha detto di esser rimasto sorpreso nonostante sia con me da cinque anni.

L’obiettivo sarà sicuramente capire la gestione delle gomma. Gli ultimi 5/6 giri a Barcellona sono sempre drammatici, perciò dobbiamo lavorare sul preservare più possibile lo pneumatico posteriore. In generale il feeling è lo stesso di Silverstone (dove Espargaró ha vinto, ndr). Devo ringraziare i miei ingegneri perché nella piste così scorrevoli e veloci la RS-GP è la moto dei miei sogni. Mi sento bene in questa pista e guido la moto più competitiva della mia carriera, quindi mettendo insieme tutti gli elementi penso che ce la giocheremo bene.”

Maverick Viñales: “gomma dura davanti interessante, siamo veloci”

“Ogni volta che guido vado più veloce e, cosa molto importante, il mio capo-meccanico comprende sempre più sia i miei bisogni sia gli interventi di cui la moto necessita per essere adattata al mio stile di guida. Ciò significa che con il medesimo sforzo si riesce ad andare più veloci. Oggi ho fatto qualche giro con la gomma dura all’anteriore, è stato un esperimento molto interessante per il futuro, specialmente per i circuiti più caldi. Onestamente, ad ora non scarterei questa mescola in vista di domenica, potrebbe essere la carta vincente a partire da metà gara.

“Oggi ho fatto due prove di partenza, una la mattina ed un’altra nel pomeriggio. Ho chiesto la massima potenza e sono uscite le migliori partenze dell’anno. In Aprilia stiamo lavorando insieme per migliorare, comunicando con onestà per fare passi in avanti. È una questione di squadra, elettronica e messa a punto, non accuso la squadra perché i ragazzi danno sempre il massimo.”

“Il grip è veramente basso, ma noi non abbiamo mai avuto problemi, soprattutto al posteriore. Siamo forti in frenata, mentre in accelerazione la moto va bene ma dobbiamo migliorare.”

Matteo Pittaccio

