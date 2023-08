E’ stato un weekend da sogno quello vissuto da Francesco Bagnaia nel GP Austria di MotoGP. Il pilota Ducati ha infatti portato a casa pole position ed una splendida doppietta tra Sprint e gara, che consolidano ancora di più la sua leadership nel Mondiale.

UN WEEKEND PERFETTO

Un weekend perfetto quindi per Francesco Baganaia, che conquista il Red Bull Ring nel weekend della MotoGP. Il piemontese ha messo a segno una splendida doppietta condita anche dalla pole position, e mancando di soli sei millesimi il record della pista. Nella gara di oggi è stato semplicemente imbattibile, dominando come nella Sprint di ieri dove è stato al comando dal primo all’ultimo giro. Il suo ritmo è stato infatti insostenibile per chiunque, chiudendo il GP Austria con un distacco di oltre 5 secondi sul secondo classificato Brad Binder.

Con le due vittorie di questo fine settimana Bagnaia consolida ancora di più la sua leadership nel Mondiale, portando il suo vantaggio su Marin a 62 punti e 68 su Bezzecchi. Oggi come non mai il piemontese ha mostrato come il feeling con la Ducati aumenta ad ogni gara, creando un connubio perfetto tra moto e pilota. Bagnaia è stato impeccabile anche nel gestire la gara e soprattutto la strategia, dove grazie ad un’altra splendida partenza è riuscito subito ad aprire un gap con gli avversari, che gli ha permesso successivamente di tenere sotto controllo il consumo della gomma.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

Al termine del GP Austria di MotoGP, Bagnaia ha dichiarato: “Avevamo due strategie in mente oggi, ed una era quella di partire forte ed aprire un gap. Se non ci fossi riuscito avrei cercato di tenere sotto controllo gomme e benzina. Alla fine sono riuscito a fare una buona partenza ed a mettermi davanti, il che mi ha permesso di gestire. Nella prima parte di gara ho solo cercato di capire se gli altri potevamo tenere il passo, ed ho girato un pò più lento delle mie possibilità”.

“Anche gli ultimi dieci giri sono stati molto complicati per la gomma posteriore che non trazionava nemmeno in rettilineo. Spinnava in quarta ed in quinta marcia ma sono contento perché siamo riusciti a fare un lavoro incredibile per tutto il weekend. Gli ingegneri ed il team mi hanno dato quello che gli ho chiesto è questo è stato il risultato. Alla fine mi sono trovato molto bene ma bisognava stare attenti in frenata. Nonostante fossi davanti da solo anche oggi la pressione della gomma è andata alle stelle. Ma sto riuscendo a capire come fare per spingere anche in questa situazione, bisogna entrare in curva con più attenzione”.

Ducati ha portato degli aggiornamenti riguardanti la partenza in questo weekend, che hanno dimostrato di funzionare. “Prima di questa gara eravamo messi peggio della KTM che erano il nostro riferimento. Siamo riusciti a partire uguale ed abbiamo sfruttato il fatto di essere primi e Binder terzo. Ducati non smetterà mai di lavorare, ogni volta riusciamo ad ottenere qualcosa è questo è fondamentale. E’ la prima volta che vinco una gara con così tanto distacco, possiamo dire che oggi abbiamo visto il miglior Pecco della stagione”.

Julian D’Agata