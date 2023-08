Nelle qualifiche del Gran Premio di Austria della MotoGP, Pecco Bagnaia ha nuovamente conquistato la pole position, la quarta stagionale. Il campione del mondo in carica testimonia ancora una volta l’alto livello raggiunto, dimostrando che non solo merita quel numero “1” sulla carena ma anche la leadership del campionato.

Velocissimi Vinales e KTM

Alle spalle di Bagnaia partirà Maverick Vinales, in grande forma con la sua Aprilia. Un lungo alla 4 al penultimo giro lanciato lo ha forse condizionato nel giro successivo, ma comunque il pilota spagnolo può ritenersi più che soddisfatto della posizione raggiunta. Dietro di lui le velocissime KTM di Brad Binder e Jack Miller, che qui giocano in casa. Ricordiamo che è notizia di oggi il prolungamento del contratto del sudafricano, che rimarrà con la casa austriaca fino al 2026.

Alle loro spalle si piazzano Alex Marquez e le Ducati VR46 di Luca Marini e Marco Bezzecchi, poi Miguel Oliveira. Il portoghese conferma i buoni propositi di inizio anno, ottenendo una solida ottava posizione. Nono Fabio Quartararo, deluso visto che aveva la velocità anche per fare meglio. La quarta fila è aperta e chiusa rispettivamente dalle Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin insieme ad Aleix Espargaro. il vincitore di Silverstone è incappato in una scivolata ad inizio sessione che gli ha compromesso in parte la qualifica.

Continuano a faticare Bastianini e le Honda

Al netto degli stupefacenti risultati di Bagnaia, Enea Bastiani ancora non riesce a trovare il bandolo della matassa dall’infortunio di Portimao. Enea partirà tredicesimo, beneficiando della penalizzazione di 3 posizioni di Pol Espargaro, che nelle prove ha ostacolato Marc Marquez nel giro che avrebbe potuto portarlo direttamente in Q2.

Quattordicesimo partirà, quindi, Franco Morbidelli seguito da Joan Mir, primo delle Honda. Lo spagnolo ha sempre amato questa pista, definendola spesso come una delle sue preferite. Invece Marc Marquez scatterà solamente dalla diciottesima casella. Gli aggiornamenti all’aerodinamica di Honda non sembrano, al momento, aver mostrato dei miglioramenti sostanziali, viste le difficoltà in cui ancora si ritrovano.

Ducati, Aprilia and KTM on the front row! ✅ We're all set to lock horns at the Red Bull Ring! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9kWu3F4OAg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2023

La sprint partirà alle 15:00 di quest'oggi con Pecco Bagnaia che scatterà dalla pole.

Francesco Sauta