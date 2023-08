La MotoGP conclude il venerdì del GP di Austria con le Prove ufficiali, comandate in chiusura da Marco Bezzecchi. La pioggia ha guastato i piani di molti team, bene Bagnaia con il terzo tempo dietro Viñales.

IN PRINCIPIO LE APRILIA

Un turno sinceramente difficile da interpretare, quello delle Prove ufficiali della MotoGP al GP di Austria. Per più della metà della sessione è sembrato che nessuno potesse spodestare le Aprilia dalle prime posizioni, in particolare Viñales. Maverick ha concluso un giro in 29’3 che lo ha posto davanti al compagno di squadra Espargaro, in ritardo di 3 decimi sul best lap. Le inquadrature per i vari piloti, in cima Bagnaia, Marquez e Quartararo, mostravano una difficoltà generale a scaricare i cavalli a terra, complice un asfalto particolarmente caldo.

The lap record is gone! 💥 Bezzecchi knocks the world champion off top spot! 👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QktZsYUVjz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

PIOGGIA GUASTAFESTE

Poi è arrivata la pioggia a rovinare i piani di tutte le squadre. In primis è stato il settore tre ad essere afflitto da uno scroscio di pioggia che ha impedito a tutti di utilizzare la pista per provare un giro buono. Unico ad ignorare, completamente, il problema acqua è stato Fabio Di Giannantonio, piazzatosi momentaneamente quinto con la Ducati Pramac. Il tempo di Fabio ha dato il là a tutte le squadre per tornare a provare il giro utile per la qualifica di domani, con una girandola di caschi rossi negli ultimi 5 minuti.

Rossi Taxis are now open for business! 👏 @ValeYellow46, much more than just the team boss! 😎#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/8raiSwHliL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

BEZ E MAV

In un primo momento si è posto in testa Pecco Bagnaia, primo sotto il muro del 29, subito però inseguito da Marco Bezzecchi. Per il Bez arriva il best nelle prove ufficiali in Austria anche se nel finale è rimasto senza benzina nel T3, riportato poi ai box con lo scooter da Valentino Rossi. Problema anche per Marc Marquez, che si trova Pol Espargaro con la GasGas in mezzo al giro buono, chiudendo solo tredicesimo. Best quindi per Bezzecchi in 1’28”533 davanti a Viñales che chiude il turno con un giro a soli 44 millesimi dalla vetta. Terzo tempo per Bagnaia davanti alla KTM di Binder, alle Pramac di Zarco e Martin ed all’Aprilia di Aleix Espargaro. Chiudono la Top10 Alex Marquez, Quartararo e Oliveira. Prossimo appuntamento con la MotoGP domani per le Q1, alle ore 10:50.

The FIM #MotoGP Stewards are going to look at this one! 👇@marcmarquez93 wasn't happy that he found traffic on his fast lap! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k8NDZeoRQu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

MOTOGP GP AUSTRIA 2023, PROVE UFFICIALI

Alex Dibisceglia

