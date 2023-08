MotoGP | GP Austria: orari e info del Red Bull Ring

A due settimane dall’incredibile gara di Silverstone la MotoGP torna in pista per il Gran Premio d’Austria, decimo round stagionale. La classe Regina, affiancata da Moto2, Moto3 e MotoE, fa tappa nel difficile circuito austriaco addentrandosi nella fase centrale dell’anno. Andiamo a scoprire le info del circuito e gli orari del fine settimana.

MOTOGP | BAGNAIA TENTA LA FUGA

Il secondo posto di Silverstone potrebbe definirsi amaro per Bagnaia, ma unendo i 20 punti ottenuti in Gran Bretagna alla caduta di Marco Bezzecchi, ecco che la delusione per il successo soffiato da Aleix Espargaró nel giro finale lascia spazio alla piacevole consapevolezza di aver aumentato il vantaggio nella classifica piloti. Nel mondiale, infatti, Bagnaia ora vanta 41 punti di margine su Jorge Martín, seguito a 6 lunghezze da Bezzecchi. Tre ducatisti appartenenti ad altrettanti team diversi sul podio mondiale, mentre dalla quarta posizione in poi (ad oggi posseduta da Brad Binder), la forbice si allarga ed i punti di differenza dalla vetta iridata toccano quota 83. L’unica novità del fine settimana per quanto riguarda la lista iscritti è rappresentata da Iker Lecuona, sostituto di Alex Rins sulla Honda LCR.

MOTO2 | ACOSTA LEADER, ARBOLINO INSEGUE

Solamente due i “passi” che ora come ora dividono Pedro Acosta e Tony Arbolino nella parte più alta della classifica piloti Moto2. Lo spagnolo e l’italiano battagliano per il trono della classe intermedia dall’inizio dell’anno, una sfida che prosegue nel teatro austriaco della Stiria, dove capiremo se Acosta allungherà o Arbolino tornerà leader del mondiale.

MOTO3 | HOLGADO A DIFESA DEL PRIMATO MONDIALE

La classe leggera arriva in Austria a due settimane dalla magica vittoria di David Alonso in quel di Silverstone, proponendo una classifica piloti particolarmente corta. Holgado è sempre davanti, ma con soli 22 punti di vantaggio su Ayumu Sasaki non può rilassarsi. Gara di rilancio, invece, per Jaume Masia, caduto in Inghilterra mentre comandava la gara. Lo spagnolo ha 32 lunghezze di svantaggio dalla vetta, seguito a soli 2 punti dal connazionale Iván Ortolá. I colori italiani sono rappresentati in top10 da Stefano Nepa, decimo a quota 50 punti, 49 in meno di Deniz Öncü, quinto nel mondiale.

MOTOE | TORRES VS FERRARI IN AUSTRIA

Decisamente aperta anche la classifica della MotoE, ad oggi comandata dal portacolori Aspar Jordi Torres. Lo spagnolo ha accumulato fin qui 168 punti, staccando Matteo Ferrari di 15 lunghezze. La lotta per il titolo sembrerebbe isolata a questi due, siccome Mattia Casadei (3°) sconta un gap di 44 punti alla vigilia del terzultimo round stagionale.

IL CIRCUITO DEL RED BULL RING

Inaugurazione Layout attuale: 2022

Distanza di gara MotoE: 7 Giri (30,2 km)

Distanza di gara Moto3: 23 Giri (99,3 km)

Distanza di gara Moto2: 25 Giri (107,9 km)

Distanza di gara MotoGP: 28 Giri (120,9 km)

Lunghezza circuito: 4,318 metri

Curve: 11 (8 destra – 6 sinistra)

Edizioni GP Austria corse al Red Bull Ring: 8 (1996 – 1997 / 2016 – 2021)

GLI ORARI DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il commento in diretta della Sprint e del Gran Premio della MotoGP. Per quanto riguarda le dirette televisive, tutto il weekend sarà come al solito trasmesso live da Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche di Moto3, Moto2, MotoGP e la Sprint del sabato.

Domenica, invece, le gare andranno in chiaro in differita, sempre su TV8 (MotoE Gara 1 alle 13:00, MotoE Gara 2 alle 13:15, Moto3 alle 14.15, Moto2 alle 15:30 e MotoGP alle 17:15)

Ecco gli orari ed il programma ufficiale del GP di Gran Bretagna:

Giovedì 17 agosto

15:00 | MotoE – Conferenza Stampa

17:00 | MotoGP – Conferenza Stampa

Venerdì 18 agosto

08:25 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficlali

Sabato 19 agosto

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 20 agosto

09:45 | MotoGP – Warmup

11:00 | Moto3 – Gara

12:15 | MotoGP – Gara

14:00 | Moto2 – Gara

Matteo Pittaccio

