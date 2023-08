Dopo Silverstone, la MotoGP è pronta a tornare in pista a Spielberg per la decima tappa della stagione. Alla vigilia del GP d’Austria, in scena nel weekend al Red Bull Ring, i primi a parlare in conferenza stampa sono stati Francesco Bagnaia, Brad Binder e Aleix Espargaró.

BAGNAIA PREDICA CALMA… MA NON ABBASSA LA GUARDIA

Nella sala conferenze del Red Bull Ring il primo a parlare è Francesco Bagnaia, reduce dal secondo posto di Silverstone. Il leader del mondiale sa bene cosa aspettarsi da questo weekend: “L’anno scorso siamo stati competitivi, quest’anno non sarà semplice perché KTM e Aprilia hanno fatto grandi passi in avanti in MotoGP. Quindi ci sono tanti piloti che saranno competitivi per la gara, oltre a tutte le altre Ducati“. ‘Pecco’, però, è anche ben consapevole dei punti di forza della sua Desmosedici: “Sappiamo il potenziale della nostra moto in frenata, accelerazione e rettilineo, quindi pensiamo di poter avere un vantaggio su questa pista. Quest’anno forse il vantaggio sarà minore, in ogni caso sarà importante portare a casa più punti possibili.“

L’italiano ha poi proseguito analizzando la sua situazione attuale, ben lontana da quella dello scorso anno: “Sento maggiore pressione rispetto al 2022. Lì ero l’inseguitore, quest’anno invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall’inizio, l’anno scorso ho capito come mantenere la calma per tutto il weekend, senza pensare al campionato. Quest’anno sono più rilassato e me la sto godendo di più.“

BINDER, SARÀ LA VOLTA BUONA?

Uno dei piloti più attesi è sicuramente Brad Binder, a cui manca solo la vittoria in gara in questo 2023. Il sudafricano è carico in vista del GP austriaco: “Questo circuito mi piace moltissimo, lo considero il Gran Premio di casa, il mio team ha fatto un lavoro incredibile. Sarebbe ora di conquistare un’altra vittoria di domenica in MotoGP. Ho lottato diverse volte per il podio e in alcuni casi ho sprecato delle opportunità. Non siamo lontani dalla vittoria, qui possiamo giocarci le nostre carte.“

Binder ha voluto elogiare l’ottimo lavoro svolto da KTM: “Sono quasi 10 anni che faccio parte di questo mondo, è incredibile vedere la crescita di questo progetto anno dopo anno. Questo mi dà nuove motivazioni“. Il pilota ha poi espresso la sua sulle voci di un altro team in pista motorizzato KTM: “Avere altre due moto in griglia sarebbe bello per la KTM, sarebbe ottimo, ci permetterebbe di provare più cose”. Infine, non è mancato anche un commento su quanto affermato da Marc Marquez nei giorni scorsi (secondo cui KTM a breve sarà la moto migliore, ndr): “Anche io lo penso. Per me è un onore far parte di questo team, quando raggiungeranno il vertice spero di essere io a portarli lassù.“

ESPARGARÓ, ORA È TEMPO DI CONFERME

Reduce dall’incredibile vittoria in Gran Bretagna, Aleix Espargaró si presenta carico in Austria: “A Silverstone sono riuscito a battere Bagnaia, che è il pilota migliore, questo ti dà maggiore credito“. Il weekend di Spielberg, tuttavia, non si presenta semplice per lo spagnolo: “Il Red Bull Ring è una pista complicata per me e per il mio stile di guida. Sarà importante vedere quanto sarò migliorato rispetto all’anno scorso. Io ho creato questa moto adeguandola al mio stile, è veloce a centro curva, ma nelle piste stop-and-go facciamo più fatica. Però sarà un bel banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti.“

Infine, anche per lui è il momento di fare un primo bilancio di questo 2023, tra attese e prospettive per la seconda metà di campionato: “Vincere in MotoGP è molto difficile, quindi dobbiamo celebrare ogni vittoria. A inizio stagione mi sono messo troppa pressione addosso. Amo l’Aprilia, ma non sono ancora riuscito a mostrare il suo potenziale. Io mi sento più pronto rispetto alla passata stagione, spero di poter recuperare qualche punto.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Si scaldano dunque i motori al Red Bull Ring, in Austria, dove andrà in scena il decimo round del Motomondiale. I piloti scenderanno in pista a partire da domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove. Si proseguirà poi sabato con le ultime prove prima di qualifiche e Sprint Race. Come di consueto, l’atto conclusivo sarà domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00.

Venerdì 18 agosto

08:25 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 19 agosto

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (14 giri)

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 20 agosto

09:45 | MotoGP – Warm up

11:00 | Moto3 – GARA (20 giri)

12:15 | MotoGP – GARA (23 giri)

14:00 | Moto2 – GARA (28 giri)

Giorgia Guarnieri

