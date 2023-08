Dopo il successo conquistato ieri da Pecco Bagnaia nella Sprint, la MotoGP torna in azione sul circuito del Red Bull Ring per il decimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position sarà nuovamente il campione del mondo in carica, pronto a rintuzzare gli attacchi di un Maverick Vinales deciso a confermare l’Aprilia su alti livelli dopo il successo centrato due settimane fa da Aleix Espargarò a Silverstone. Seguite in nostra compagnia i 28 giri di gara per rimanere aggiornati curva dopo curva!



Marco Privitera