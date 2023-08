La MotoGP apre le danze al GP d’Austria con un primo turno che lascia qualche sorpresa. I 45′ del Venerdì mattina non sono del tutto indicativi, ma Johann Zarco fa stampare il primo tempo con 399 millesimi sulla Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Maverick Viñales si trova in terza posizione.

JOHANN ZARCO FA IL VUOTO ALL’ULTIMO SECONDO

È il protagonista del mercato MotoGP al GP d’Austria a risaltare nelle FP1. Il Red Bull Ring è stato teatro di un turno piuttosto tranquillo dato che, con l’ulteriore riforma imposta da Dorna, sarà solo il turno pomeridiano a definire i piloti che andranno direttamente al Q2 di Sabato mattina. Johann Zarco è rimasto nell’anonimato per buona parte del turno, ma all’ultimo giro disponibile ha agguantato la vetta delle classifiche. Il francese di Prima Pramac Racing, al momento fulcro del mercato piloti, ha stampato un 1:29.838. Zarco è l’unico pilota ad infrangere il muro del 1:30, questo perché è stato l’unico a provare il time-attack in mattinata. Rimane comunque un turno positivo per il #5, il quale ha sicuramente qualche informazione in più rispetto agli avversari in vista del pomeriggio.

FABIO QUARTARARO È 2°, TOP 10 IN MENO DI DUE DECIMI

Avrà senza dubbio un sorriso stampato sulla faccia Fabio Quartararo, rimasto in vetta alle classifiche per quasi la totalità delle FP1 MotoGP al GP d’Austria. L’iridato 2021 cerca di mettersi alle spalle un GP di Gran Bretagna complicato, partendo sicuramente col piede giusto. Il 1:30.237 è una prestazione di rilievo, ma sarà nel pomeriggio che il pilota di Nizza dovrà affrontare il temutissimo time-attack. Se si toglie Zarco, da Quartararo fino al 10° ballano meno di due decimi, 192 millesimi per essere precisi. Aprilia piazza sia Maverick Viñales (3°, +0.411) che Aleix Espargaró (9°, +0.538) all’interno dei 10 migliori, mentre fatica decisamente di più la coppia RNF.

Un ottimo turno anche per quanto riguarda Gresini Racing: Álex Márquez, reduce dalla vittoria nella Sprint a Silverstone, si piazza 4° nonostante un problema tecnico che lo ha rallentato ad inizio turno. Molto bene anche Fabio Di Giannantonio, che si piazza al 6° posto dopo un turno passato tra i migliori della classe. In mezzo alla coppia Gresini si piazza Marco Bezzecchi (+0.467). Honda piazza Takaaki Nakagami al 7° posto (+0.500) delle FP1 MotoGP al GP d’Austria, mentre Francesco Bagnaia (8°, +0.529) e Jorge Martín (10°, +0.591) chiudono i migliori 10.

MALE KTM E LUCA MARINI

È ancora troppo presto per trarre conclusioni, ovviamente, ma il primo turno MotoGP al GP d’Austria lascia l’amaro in bocca a KTM. Il costruttore austriaco, al round di casa, non è riuscito a piazzare nemmeno un proprio pilota tra i migliori. Brad Binder è solo 14°, seppur a 908 millesimi dal miglior tempo, mentre Jack Miller si trova addirittura in 22ª e penultima posizione. L’australiano paga oltre un secondo e mezzo dalla vetta e precede solamente Iker Lecuona, al Red Bull Ring in qualità di sostituto di Álex Rins. Fuori dai 10 anche Luca Marini, il quale ha chiuso le FP1 al 15° posto (+0.940). Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è la seconda Desmosedici al di fuori dei dieci insieme a quella dell’ufficiale Enea Bastianini (11°, +0.621). Marc Márquez ha chiuso col 18° tempo (+1.018), oltre ad essere stato protagonista di una caduta senza conseguenze.

MOTOGP | GP AUSTRIA, I RISULTATI DELLE FP1

Valentino Aggio

