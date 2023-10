Nessuna pausa per la MotoGP, che dopo l’Indonesia torna subito in pista a Phillip Island per il sedicesimo round della stagione. Nel giovedì del GP dell’Australia, nella consueta conferenza stampa della vigilia, hanno parlato per primi Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

BAGNAIA, UNA LEADERSHIP RICONQUISTATA CON CARATTERE

Il primo a parlare è Francesco Bagnaia, che arriva in Australia forte di una leadership in MotoGP riconquistata a Mandalika con grande carattere dopo il sorpasso di Martin nella Sprint Race. ‘Pecco’ ha commentato così quanto successo lo scorso weekend: “Non mi aspettavo di tornare subito in testa. Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto. Quando è scivolato mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi lentamente alla vetta.“

Per il ducatista ora è importante mantenere questa fiducia ritrovata: “La vittoria in Indonesia è stata fantastica. Ho attraversato un periodo difficile, ma riuscire a tornare a vincere con una rimonta così, partendo dalla tredicesima posizione è stato bellissimo. Sono molto soddisfatto del feeling ritrovato con la moto, rispetto al passato c’è stato un bel passo avanti e questo mi dà una bella spinta per il resto della stagione.“

Ora si fa tappa a Phillip Island, su cui domenica potrebbero abbattersi pioggia e vento, ma ‘Pecco’ non si scoraggia: “Il meteo qui può cambiare da un minuto all’altro, però vedremo cosa accadrà. In Giappone non è stato facile adattarsi alle condizioni da bagnato, ma siamo comunque sempre preparati a questa eventualità. Phillip Island è un tracciato particolare, dove ci sono spesso pioggia e soprattutto vento, e potrebbe essere un weekend impegnativo. Ma questa pista mi piace, è una delle piste che mi piace di più“. Secondo Bagnaia sarà importante gestire al meglio gli pneumatici: “Su questa pista è importante gestire al meglio la gomma posteriore, per poi spingere negli ultimi giri. In generale, qui è difficile staccare il gruppo se non hai accumulato un buon vantaggio all’inizio.“

MARTIN, TROPPA CONFIDENZA O RISCHIO CHE NON HA PAGATO?

Nonostante le difficoltà, Jorge Martin si presenta a Phillip Island con il sorriso. Anche se è lui stesso ad ammettere che sono stati giorni complicati: “Domenica, dopo la caduta, non è stata una serata facile. Avevo la testa piena di pensieri. Però sono felice di essere di nuovo in pista, così posso concentrarmi su una nuova gara“. Un back-to-back che può aiutarlo ad archiviare in fretta quanto successo in Indonesia, soprattutto vista la confidenza di ‘Martinator’ con questo tracciato: “Siamo competitivi in tutti i circuiti, dobbiamo continuare così. Solitamente sono velocissimo su questa pista.“

In vista del GP dell’Australia, Martin non sembra troppo preoccupato del meteo, che potrebbe riservare sorprese alla MotoGP: “Mi sento bene in tutte le condizioni meteo. Sono forte e consapevole della mia velocità. Devo semplicemente restare calmo e pensare a finire la gara. Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con la possibilità di lottare per il titolo mondiale, siamo aperti a quello che arriverà.”

BEZZECCHI, UN HIGHLANDER

Arriva da un weekend positivo anche Marco Bezzecchi, reduce da due ottimi piazzamenti nel GP d’Indonesia a pochi giorni dall’operazione alla clavicola. Una vera impresa per il riminese: “Non è stato un weekend facile in Indonesia, anzi, è stato un tour de force. Ho sentito dolore per tutto il GP, tutti i muscoli del collo mi facevano male, non solo la clavicola. Quando sono arrivato qui ho fatto dei trattamenti per cercare di migliorare la situazione.”

Per ‘Bez’, a Phillip Island lo aspetta un’altra gara in sofferenza, anche se meno rispetto a Mandalika: “Lunedì sono stato male dopo la gara, ma per fortuna ho iniziato subito a lavorare con il fisioterapista. La spalla mi farà ancora male e non sarà il massimo per il finale di stagione, ma va sicuramente meglio rispetto alla settimana scorsa. I cambi di direzione su questa pista saranno stressanti dal punto di vista fisico, ma va già meglio in confronto a Mandalika. Spero che questa sia la volta buona per salire sul podio a Phillip Island.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il sedicesimo round del Motomondiale, in scena nel weekend a Phillip Island, in Australia. I motori si accenderanno nella notte di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Nella notte italiana tra venerdì e sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica notte, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 02:00 italiane.

Venerdì 20 ottobre

00:00 | Moto3 – Prove 1

00:50 | Moto2 – Prove 1

01:45 | MotoGP – Prove 1

04:15 | Moto3 – Prove 2

05:05 | Moto2 – Prove 2

06:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 21 ottobre

23:40 [venerdì 21/10, ndr] | Moto3 – Prove 3

00:25 | Moto2 – Prove 3

01:10 | MotoGP – Prove Libere 2

01:50 | MotoGP – Qualifiche

03:50 | Moto3 – Qualifiche

04:45 | Moto2 – Qualifiche

06:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

Domenica 22 ottobre

00:40 | MotoGP – Warm up

02:00 | Moto3 – GARA (27 giri)

03:15 | Moto2 – GARA (23 giri)

05:00 | MotoGP – GARA (21 giri)

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTOGP | GP AUSTRALIA: GLI ORARI DI PHILLIP ISLAND