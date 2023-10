MotoGP | GP Australia: gli orari di Phillip Island

Preparate il caffè, abbinatelo al vostro cornetto preferito e mettetevi comodi: nel weekend la MotoGP torna in Australia. Il Motomondiale sbarca nel mitico tracciato di Phillip Island, sede del sedicesimo round stagionale. Andiamo a scoprire programma e orari di MotoGP, Moto2 e Moto3.

MOTOGP | L’INERZIA TORNA A FAVORE DI BAGNAIA?

L’incredibile ribaltone di Mandalika ha portato nuovamente Pecco Bagnaia in cima alla classifica piloti, mentre dall’altra parte Martin ha sofferto la prima, grande batosta dell’anno. Tra i due protagonisti della MotoGP ci sono 18 punti, contro i 37 assegnati in un singolo fine settimana di gara. Quale miglior scenario se non Phillip Island per assistere all’ennesimo confronto tra i portacolori Ducati Corse e Pramac Racing?

MOTO2 | ACOSTA A CACCIA DELL’OTTAVA VITTORIA

Tra le tre classi del Motomondiale la Moto2 sembrerebbe la meno incerta. Con l’assolo indonesiano, infatti, Acosta ha messo una seria ipoteca sul titolo e solo un colpo di scena degno del miglior film di Cristopher Nolan potrebbe dare vigore a Tony Arbolino, attualmente in ritardo di 65 lunghezze.

MOTO3 | MASIA PROVA LA FUGA

Alla vigilia del GP d’Australia della classe Moto3 sono 16 e 17 i punti che separano Ayumu Sasaki e Daniel Holgado dal leader Jaume Masia, ben difesosi in Indonesia grazie ad un sesto posto dal grande valore se comparato alle opache prestazioni dei diretti rivali. La matematica dà speranza anche a David Alonso (-29), l’ultimo protagonista di un quartetto che potrebbe regalare spettacolo nello sprint finale che avrà inizio a Phillip Island.

IL MAGNIFICO CIRCUITO DI PHILLIP ISLAND

Lunghezza: 4,4 km

Curve: 12 (5 destra – 7 sinistra)

Rettilineo più lungo: 900 metri (rettifilo box)

Distanza gara Moto3: 21 Giri (93,4 km)

Distanza gara Moto2: 23 Giri (102,3 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 Giri (60 km)

Distanza gara MotoGP: 27 Giri (120,1 km)

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLA MOTOGP IN AUSTRALIA

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il racconto in diretta della Sprint Race e del Gran Premio della MotoGP in Australia. Tutto il fine settimana sarà live su Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi, più la Sprint Race. Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse su TV8 in differita (Moto3 11:15 – Moto2 12:30 – MotoGP 14:15). Di seguito il programma della MotoGP in Australia, orari inclusi.

Giovedì 19/10

08:00 | Conferenze Stampa

Venerdì 20/10

00:00 | Moto3 – Prove 1

00:50 | Moto2 – Prove 1

01:45 | MotoGP – Prove Libere 1

04:15 | Moto3 – Prove 2

05:05 | Moto2 – Prove 2

06:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 21/10

23:40 | Moto3 – Prove 3

00:25 | Moto2 – Prove 3

01:10 | MotoGP – Prove Libere 2

01:50 | MotoGP – Qualifiche

03:50 | Moto3 – Qualifiche

04:45 | Moto2 – Qualifiche

06:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 22/10

00:40 | MotoGP – Warm Up

01:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

02:00 | Moto3 – GARA

03:15 | Moto2 – GARA

05:00 | MotoGP – GARA

