Il GP d’Australia di MotoGP regala sempre spettacolo e anche oggi non ha deluso le aspettative. A Phillip Island succede di tutto: in un ultimo giro al cardiopalma, a trionfare è Johann Zarco, che precede Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Solo quinto Jorge Martín, in testa per tutta la corsa ma tradito dalla gomma nel finale.

LA PRIMA DI ZARCO, MA CHE SPETTACOLO!

Nel sabato di Phillip Island, la gara di MotoGP è un concentrato di puro spettacolo. A vincere, a sorpresa, è Johann Zarco, al suo primo successo in classe regina, che piazza l’affondo decisivo nei confronti del compagno all’inizio dell’ultimo giro e va così a conquistare una meritata vittoria in terra australiana.

Il francese precede Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo sul traguardo, che completano un altro podio tutto Ducati. Una gara che non sembrava essersi messa nel verso giusto per ‘Pecco’, apparso in difficoltà nelle fasi iniziali, ma bravo a reagire e a sfruttare le difficoltà degli avversari. Applausi anche per ‘Diggia’, al suo primo podio in MotoGP al termine di un’altra ottima prestazione, che conferma ancora una volta la sua grande volontà di rimanere in top class.

Quarta piazza per Brad Binder che precede un deluso Jorge Martín, quinto dopo essere stato a lungo in testa. Lo spagnolo, scattato dalla pole, paga a caro prezzo l’azzardo della gomma soft al posteriore, completamente distrutta a fine gara. Un vero peccato per ‘Martinator’, che anche oggi ha dimostrato di essere estremamente veloce, ma che nulla ha potuto contro il crollo del pneumatico negli ultimi giri, che ha permesso ai rivali di rientrare e sorpassarlo con facilità. L’alfiere del team Pramac perde così ulteriore terreno in classifica generale nei confronti di Bagnaia, ora a +27 sullo spagnolo.

A seguire troviamo un ottimo Marco Bezzecchi, ancora convalescente, sesto, che precede l’idolo di casa Jack Miller (settimo) e Aleix Espargaró (ottavo). Chiudono la top ten le Ducati di Alex Marquez ed Enea Bastianini, rispettivamente nono e decimo.

ANCORA UN DISASTRO PER YAMAHA E HONDA

Un’altra ennesima gara da dimenticare per Yamaha e Honda, la cui crisi tecnica sembra essere sempre più profonda.

Fabio Quartararo non va oltre la quattordicesima posizione, mentre Franco Morbidelli chiude in diciassettesima posizione. Situazione simile per Marc Marquez, quindicesimo sul traguardo dopo aver provato a rimanere nelle posizioni che contano ma senza successo.

Infine, da segnalare anche le cadute di Augusto Fernandez e Joan Mir, con quest’ultimo scivolato dopo un contatto con Marini. Entrambi i piloti stanno bene e hanno lasciato la pista sulle proprie gambe.

