MotoGP | GP Australia: doppietta KTM nel venerdì, Binder precede Miller, Bagnaia in Q1

La prima giornata di prove della MotoGP in Australia va in archivio con KTM in forma, tanto da posizionare Binder e Miller in cima alla classifica. Terza posizione per un solido Maverick Viñales, poi Jorge Martín – il migliore delle FP1 – ed un ottimo Pol Espargaró. Ancora poco competitivo il passo di Bagnaia, undicesimo e costretto a passare per la Q1.

A Phillip Island il box ufficiale KTM si esalta osservando la classifica delle Prove 2 del GP d’Australia, classe MotoGP. A seguire Brad Binder, unico pilota capace di abbattere il muro dell’1:28, troviamo il pilota di casa Jack Miller, a completamento di un turno decisamente positivo per il marchio di Mattighofen. Entrambi i portacolori KTM hanno alzato l’asticella nell’attacco al tempo finale, con Binder passato sul traguardo in 1:27.943 e Miller staccato di un decimo e mezzo.

MARTIN IN Q2, BAGNAIA FUORI, SORPRESA POL ESPARGARO

Più distanti gli altri, a partire da Maverick Viñales, terzo in sella alla prima Aprilia in graduatoria. Lo spagnolo porta a casa un turno concreto, precedendo di solamente dieci millesimi il connazionale Jorge Martín, autore di una strategia un po’ particolare nel finale. Nei minuti conclusivi, infatti, il pilota Pramac si è accodato a Bagnaia, perdendo la possibilità di migliorarsi a causa del passo meno veloce del rivale per il titolo. A tal proposito, anche in Australia il Campione in carica non accede direttamente alla Q2, chiudendo le seconde prove in undicesima posizione. Tanti i problemi di grip, specialmente al posteriore (mancanza di trazione in primis), in una sessione in cui Pecco ha percorso molto tempo a macinare km con la media al posteriore, montando la morbida a soli quindici minuti dalla bandiera a scacchi.

Tornando alla classifica, segnaliamo un grandioso quinto tempo per Pol Espargaró, staccato di soli quattro decimi dalla vetta e seguito dalla Ducati di Marco Bezzecchi, a sua volta classificatosi dinanzi a Fabio Di Giannantonio, ormai costantemente in Top10. Ottavo Enea Bastianini, appena tre millesimi più veloce di Aleix Espargaró e Johann Zarco, che chiudono la zona Q2 registrando tempi identici al millesimo.

MARQUEZ E QUARTARARO INDIETRO

Come scritto nel secondo paragrafo, Bagnaia deve accontentarsi dell’undicesima casella, ma non è l’unico top rider a dover pianificare la Q1 di domani mattina. Insieme a lui, infatti, ci saranno Marc Marquez e Fabio Quartararo: il primo non è riuscito ad entrare nei primi dieci al termine di un turno che lo ha visto cadere al tornante MG (curva 10) dopo un coraggioso tentativo di restare in sella; il secondo, invece, nello stesso punto è stato ostacolato da Augusto Fernandez, gettatosi nella traiettoria ideale proprio mentre stava passando la Yamaha del francese. L’episodio è attualmente sotto investigazione. Ad inseguire Quartararo ci sono Joan Mir e Luca Marini, quest’ultimo soltanto diciannovesimo al calare della bandiera a scacchi.

Prima di lasciarvi alla classifica evidenziamo la dodicesima piazza di Alex Rins, ancora impegnato a riprendersi dal pesante infortunio rimediato al Mugello (frattura tibia e perone). Il vincitore dell’edizione 2022 del GP d’Australia è il primo pilota Honda in una classifica che vede le altre HRC occupare le ultime caselle.

Matteo Pittaccio

