E’ un sorprendente Brad Binder ad aggiudicarsi la gara Sprint del GP Argentina di MotoGP. Il pilota di KTM ha avuto la meglio su Marco Bezzecchi che ha chiuso secondo davanti al compagno di squadra Luca Marini, terzo. Soltanto sesto invece Pecco Bagnaia.

CHE VITTORIA BINDER

La seconda gara Sprint della storia MotoGP va ad un sorprendente Brad Binder. Il pilota di KTM è stato autore di una partenza strepitosa e che lo ha visto recuperare ben 14 posizioni, per poi sferrare l’attacco su Morbidelli per la prima posizione ed involarsi verso la vittoria. Niente da fare invece per Marco Bezzecchi, secondo al traguardo per pochi millesimi ma autore anche lui di una gara straordinaria. Il “Bez” infatti, dopo aver battagliato per buona parte della Sprint del GP Argentina con Bagnaia, Alex Marquez e Luca Marini è riuscito a dare lo strappo ed accodarsi a Binder, ma il pilota KTM è riuscito ad avere la meglio.

Terza posizione invece per l’altro pilota del Team Mooney VR46 Luca Marini, secondo fino a tre giri dalla fine ma che nulla ha potuto contro il compagno di squadra oggi nettamente più in forma. Quarta posizione per un rinato Franco Morbidelli, che dopo una splendida partenza ha tenuto la testa della corsa per metà della Sprint. Nonostante il coraggio il pilota Yamaha si è dovuto inchinare alle Ducati di Bezzecchi e Marini dopo aver ceduto la prima posizione proprio a Binder. Un risultato comunque incoraggiante per il Morbido, che dopo un periodo nero sembra aver finalmente aver trovato la quadra della sua Yamaha.

SOLTANTO SESTO BAGNAIA

In quinta troviamo Alex Marquez, che dopo essere partito dalla pole si è ritrovato a battagliare con Bagnaia e Bezzecchi, perdendo così terreno dalla vetta. Sesto invece il leader del Mondiale e Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia, che nonostante una buona partenza non è riuscito a tenere il passo dei primi tre. Bagnaia infatti era scattato bene allo spegnimento dei semafori, ma ha dovuto rallentare in curva 1 per evitare il contatto Franco Morbidelli, rimanendo incastrato a centro gruppo. La bagarre con Alex Marquez prima e con Bezzecchi dopo ha surriscaldato troppo il suo pneumatico, non permettendogli di riavvicinarsi ai primi.

Settimo Maverick Vinales con la sua Aprilia che in questa gara sprint non è riuscito a tenete il passo dei piloti davanti a lui. Top Gun ha infatti battagliato per buona parte della gara con il compagno Aleix Espargaro fino alla caduta di quest’ultimo.Ottavo Jorge Martin davanti ad un deludente Fabio Quartararo, oggi nono ed incapace per una volta di replicare il passo di Morbidelli, oggi nettamente superiore. Chiude la top ten l’altra KTM di Jack Miller, che non è mai sembrato a suo agio sul circuito di Termas de Rio Hondo. Fuori come detto prima Aleix Espargaro e Joan Mir, caduti entrambi ma comunque fuori dalla lotta per le posizioni che contano. Appuntamento a domani per il GP Argentina, che ricordiamo scatterà domani alle 19.

Julian D’Agata