Termas de Río Hondo accoglie il GP d’Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. Ci sarà da divertirsi nell’impianto sudamericano con Ducati che si preparerà a confermarsi al vertice con Francesco Bagnaia, vincitore settimana scorsa in quel di Portimao.

Il campione del mondo in carica tenterà di guadagnare punti sui diretti avversari in una manifestazione che vedrà tanti assenti al via. Segnaliamo in merito il forfait di Enea Bastianini (Ducati), il portoghese Miguel Oliveira (KTM) e dello spagnolo Marc Marquez (Honda).