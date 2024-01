Gas Gas ha tolto i veli alla propria RC16 in vista del Motomondiale 2024. Il team Tech3 si prepara per il secondo anno d’attività in MotoGP con gli spagnoli Augusto Fernandez e Pedro Acosta.

La livrea è stata rinnovata in termini grafici anche se sono pochi i cambi significativi. La RC16 2024 porta il logo bianco Gas Gas sulla parte laterale della carena e novità principale lo sponsor Red Bull che fa bella mostra sul cupolino e nella parte bassa della carena. La bevanda energetica ha deciso di abbandonare Honda HRC per approdare nel team Tech3.

Per la stagione 2024 il team Tech3 si affida al talento Pedro Acosta, che prende il posto di Pol Espargarò, veterano del Motomondiale rimasto senza sella per quest’anno. Astro nascente, Pedro, fresco di titolo Moto2 con KTM Ajo classe 2004, è al debutto nella categoria regina.

Al suo fianco Augusto Fernandez. il 25enne è al secondo anno sia in MotoGP che nel team capitanato da quest’anno da Nicolas Goyon, che prende il posto di Hervé Poncharal. Nella scorsa stagione il miglior risultato è stato un quarto posto in Francia, sul circuito di Le Mans. Però il 2023 è stato caratterizzato da molti ritiri che hanno visto Fernandez fuori dai giochi per ben sette volte.

OBIETTIVI PER LA NUOVA STAGIONE

La squadra di Poncharal Goyon dovrà dimostrare di poter lottare contro la potenza italiana delle varie Ducati e Aprilia. Per cercare di conquistare questo obiettivo hanno scelto i piloti giusti, giovani e affamati di vittoria. Le aspettative per Pedro Acosta – “El Tiburon” come lo chiamano i connazionali spagnoli – sono alte visto il titolo appena conquistato nella classe intermedia della Moto2. Per molti è un ‘nuovo Marquez’, e ha quindi le capacità necessarie per fare ottimi risultati fin dalla prima stagione sui prototipi della MotoGP.

Invece per quanto riguarda l’altro lato del box dove troviamo Augusto Fernandez che deve cercare di rifarsi visto un 2023 altalenante. Dato che il primo anno in MotoGP è sempre di adattamento, nella stagione prossima dovrà dare il massimo per conquistarsi un posto nel mondo delle corse su due ruote.

Dopo Ducati, Gresini Racing, VR46 e Trackhouse si aggiunge così anche il team Gas Gas Tech3 alla lista delle moto presentate per la stagione 2024 che prenderà il via dal Qatar il fine settimana del 8-10 marzo.

Damiano Cavallari