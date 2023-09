Franco Morbidelli si prepara ad indossare i colori del team Prima Pramac Racing; nella prossima stagione, infatti, salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP del team di Gino Borsoi. Il pilota romano ha firmato un contratto che lo legherà alla Pramac per il 2024, una firma che lo proietta verso la sua settima stagione nella classe regina.

FRANCO MORBIDELLI EMBARKS ON A NEW CHAPTER WITH DUCATI AND PRIMA PRAMAC RACING pic.twitter.com/kDnJl9FmJo — Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) September 18, 2023

ADDIO YAMAHA, DESTINAZIONE DUCATI

Dopo sei lunghissime stagioni, Franco Morbidelli si appresta a lasciare il team giapponese dopo tante emozioni e difficoltà. Una separazione quasi annunciata, viste le recenti prestazioni della Yamaha. A Franco, però, rimarranno tanti ricordi positivi a bordo della sua R1: la sua prima vittoria in MotoGP arrivata nella stagione 2020, un’annata dove per poco non è riuscito ad agguantare il titolo piloti con 5 podi all’attivo (di cui 3 vittorie). Rimarranno anche, e purtroppo, quelli negativi, come l’infortunio nel 2021 che lo allontanò per ben cinque gran premi dalla sua bestia.

Nel 2024 salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP24, affiancato da Jorge Martin. Prima esperienza per lui con la moto italiana; una sfida molto importante per il pilota romano che dovrà riscattarsi a seguito di stagioni non brillanti.

LE DICHIARAZIONI

Paolo Campinoti, Team Principal Prima Pramac Racing: “Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024. Ho un ottimo rapporto con lui e ha dimostrato molte volte di essere un campione. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita.”

Gino Borsoi, Team Manager Prima Pramac Racing: “È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco, ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati.“

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse: “È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere forte e veloce. Non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre gran premi. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura.”

Fabrizio Giuseppe Pignatelli