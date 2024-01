Uno dei maggiori motivi d’interesse per quanto riguarda la prossima stagione MotoGP è senza dubbio la nuova avventura di Franco Morbidelli. Il pilota della VR46 Riders Academy ha lasciato Yamaha dopo ben cinque stagioni caratterizzate da risultati alterni. Ora la sfida che attende il #21 è quella di Prima Pramac Racing, in sella alla Ducati Desmosedici GP24.

L’avventura di Franco Morbidelli con il costruttore di Iwata è iniziata nel lontano 2019. l’italo-brasiliano, arrivato da una stagione difficile sulla Honda del team Marc VDS, ha deciso di accettare la sfida del team Petronas. La squadra fondata da Razlan Razali avrebbe puntato anche sul debuttante Fabio Quartararo per il debutto in MotoGP. Scommessa vinta per “Morbido“, che nel 2019 conquista ben quattro top 5, anche se rimane nell’ombra della superstar francese. Nel 2020, stagione condizionata dalla pandemia, le carte si mescolano. È proprio Morbidelli ad approfittarne, vincendo tre Gran Premi e classificandosi così al 2° posto nel mondiale dietro alla Suzuki di Joan Mir. Al rientro alle competizioni dopo l’infortunio al ginocchio nel 2021, Morbidelli si è trovato nel team ufficiale complice l’abbandono a metà anno di Maverick Viñales.

Complice il declino tecnico della moto di Iwata “Franky”, da due anni a questa parte, è sceso sempre più nelle retrovie del gruppo gara dopo gara, tanto da non ottenere, nei 20 weekend di gara della stagione appena trascorsa, neanche un podio. Il miglior risultato è stato quello ottenuto nel round Argentino dove Morbidelli ha conquistato la quarta posizione. Ma quella che sembrava una speranzosa ripresa ha invece rigettato il pilota, fin dal fine settimana successivo, nelle posizioni di coda. A metà stagione è arrivata la firma per il Prima Pramac Racing team per la stagione 2024.

MORBIDELLI A VALENCIA: “SONO SODDISFATTO DI QUESTA DUCATI”

la sensazione è stata subito ottima in sella – ha dichiarato Morbidelli ai microfoni di Sky Sport – C’è ancora del lavoro da fare e dobbiamo attuare dei miglioramenti, ma sono molto contento, anche del clima all’interno del box. Direi che la moto va abbastanza forte”. La nuova avventura di Franco Morbidelli è cominciata a Valencia, sede del primo test invernale in vista della stagione 2024. In quella occasione l’iridato Moto2 2017 ha avuto modo di prendere contatto con la Ducati Desmosedici di Prima Pramac Racing, il posto che fino a qualche giorno prima era occupato da Johann Zarco. “Il test è stato bello, ho conosciuto la nuova moto facendo tanti giri,– ha dichiarato Morbidelli ai microfoni di Sky Sport – C’è ancora del lavoro da fare e dobbiamo attuare dei miglioramenti, ma sono molto contento, anche del clima all’interno del box. Direi che la moto va abbastanza forte”.

Spero davvero che lo rivedremo nel 2024 e che lotteremo per il podio, ma anche per qualcosa di più grande”. La prima uscita con i colori della squadra capitanata da Paolo Campinoti è prevista per il 28 Febbraio, data in cui Morbidelli e Jorge Martín sveleranno le due GP24 che prenderanno il via nella stagione 2024. Ha elogiato il lavoro di Franco Morbidelli anche Gino Borsoi, team manager della squadra italiana, in un’intervista rilasciata a Speedweek : “Sono convinto che si troverà bene nella nostra squadra e sicuramente farà anche molto bene con la moto migliore del lotto. Toccherà poi a noi lavorarci e riportare Morbidelli al livello che gli appartiene. Non dobbiamo dimenticare che ha lottato per il titolo mondiale nel 2020. Negli ultimi due anni non abbiamo visto il vero “Franky”.”. La prima uscita con i colori della squadra capitanata da Paolo Campinoti è prevista per il 28 Febbraio, data in cui Morbidelli e Jorge Martín sveleranno le due GP24 che prenderanno il via nella stagione 2024.

2024 ULTIMA OCCASIONE PER MORBIDELLI

Franco Morbidelli è senza dubbio in cerca di riscatto: quale miglior modo se non con la moto migliore del lotto? Certo, il rischio è altissimo per l’ex pilota Yamaha, ormai abituato ai quattro cilindri in linea giapponesi. L’adattamento al motore a “V” non è scontato, come visto con altri piloti nel corso degli anni (Álex Rins e Joan Mir gli esempi più recenti, ndr).

Di certo non ci si aspettano dei risultati eccezionali fin dalla prima gara, anche se la pressione sarà tanta. La previsione è quella di vedere un progressivo miglioramento round dopo round. Le prime risposte arriveranno già Domenica 10 Marzo, quando in Qatar si spegneranno i semafori per il via della stagione 2024.

Damiano Cavallari