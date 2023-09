La gara della MotoGP è iniziata con un’incidente alla prima curva originato da Enea Bastianini che ha coinvolto diversi piloti. Ad avere la peggio è proprio Bastianini, che da diagnosi si è rotto il secondo metacarpo della mano sinistra e il malleolo della caviglia sinistra. Il numero 23 si è già fatto operare, ma la serietà dell’infortunio lo costringerà a saltare Misano, India e Giappone.

Bastianini che incidente!

Diciamolo subito, l’incidente alla prima curva è stato provocato da lui. La penalità inflittagli è forse troppo leggera messa in relazione alle altre date per cose molto meno gravi. Ricordiamo però che Nakagami fu addirittura scagionato per l’incidente dello scorso anno.

Venendo alla dinamica, il campione del mondo Moto2 2020 è decisamente troppo ottimista alla prima curva, si sposta verso l’interno, cerca di inserirsi, ma colpisce la parte posteriore della Ducati Prima Pramac di Johann Zarco. Da lì nasce il finimondo. Coinvolti il duo Gresini Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio e l’alfiere Mooney VR46 Marco Bezzecchi che finiscono a terra in una carambola da paura. Per fortuna tutto ok, considerato che il gruppo di centauri era molto compatto.

Ad avere la peggio è proprio Enea Bastianini che non correva già al 100%, complice l’infortunio della Sprint di Portimao, da cui il riminese non aveva ancora recuperato, ora arriva questa ulteriore mazzata. La diagnosi è molto seria. Per Enea operazioni necessarie al secondo metacarpo della mano sinistra e al malleolo della caviglia sinistra. Purtroppo per lui la frattura alla mano è più grave del previsto e lo porterà a saltare almeno tre GP. Il vincitore della gara di Misano 2015 Moto3 non potrà difendere il secondo posto dello scorso anno sull’ex tracciato Santa Monica. Inevitabilmente dovrà perdersi anche la prima parte della trasferta asiatica. Quindi Bastianini dovrà saltare almeno India e Giappone.

Il Ducati Lenovo Team ha deciso di non sostituire Bastianini a Misano e sfruttare la Wild Card concessa a Michele Pirro. Il numero 51 potrebbe essere colui che sostituirà la “bestia” nei due round successivi.

Il comunicato di Ducati su Bastianini

“Il nostro pilota Enea Bastianini ha subito un intervento chirurgico alla caviglia sinistra e si è fratturata la mano sinistra nell’incidente di domenica al Gran Premio di Catalogna. I due interventi, eseguiti dal Prof Catani e Tarallo presso il Policlinico di Modena, si sono conclusi con successo, e a breve Enea inizierà il recupero post-operatorio. Il pilota del Ducati Lenovo Team dovrà saltare il prossimo GP di casa a Misano e i due appuntamenti in programma a fine mese in India e Giappone”.

Giacomo Da Rold