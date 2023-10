Pecco Bagnaia non va oltre il sedicesimo posto nelle Prove 2 della MotoGP in Indonesia, mancando l’obiettivo Q2 al termine di un venerdì difficile. Tra la bandiera gialla causata da Jack Miller in curva uno e l’errore nell’ultimo tentativo, il leader del Mondiale non è riuscito a completare un giro competitivo e domani sarà obbligato a passare per il primo turno di Qualifica.

TRA BANDIERE GIALLE E ERRORI: PROVE DA DIMENTICARE PER BAGNAIA

Prima giornata di azione in pista da dimenticare per Bagnaia, obbligato ad accontentarsi della sedicesima casella in chiusura delle seconde prove, le uniche valide per definire i due gruppi delle Qualifiche. Il Campione del Mondo in carica ha sì dimostrato di possedere un buon ritmo in certe occasioni, ma al contempo non è riuscito a trovare il modo per completare un giro all’altezza della Top10. Non ha di certo aiutato la bandiera gialla provocata dalla scivolata di Jack Miller, caduto in curva uno qualche secondo prima del passaggio di Bagnaia, obbligato dunque ad abortire il penultimo attacco al tempo.

Con un solo giro disponibile prima della fine del turno sarebbe servito un giro perfetto, privo di sbavature e imprecisione. Superati con successo i primi tre intertempi, valevoli il sesto posto provvisorio, ecco l’inciampo, la perdita di grip al posteriore in curva quindici dopo la scalata e, di conseguenza, l’uscita di pista. Un’imperfezione che potrebbe porre ancor più sotto pressione Bagnaia, impegnato a tenere le distanze su un Martín oggi quinto assoluto e qualificato direttamente alla Q2.

MASSIVE moment for @PeccoBagnaia! He loses the rear into the penultimate corner! 💨 He'll be in Q1 for the first time since Jerez! 😮#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/b39xvWy34G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023

IL COMMENTO DI BAGNAIA A FINE GIORNATA

A tal proposito, Bagnaia ha così commentato il primo giorno di prove a Mandalika:

“Oggi ho due facce: la prima è felice perché finalmente siamo riusciti a trovare un buon compromesso per il setup. Il mio feeling in frenata è buono e in entrata la moto mi segue bene. L’altra invece è meno contenta perché l’elettronica non sta lavorando come speravamo. La moto si muove molto, ho perso il posteriore diverse volte e nell’ultimo time attack sono quasi caduto. Negli ultimi quattro GP abbiamo sempre avuto qualche problema e questo non è sicuramente il modo migliore di iniziare il fine settimana. In ogni caso sono fiducioso, la mia squadra ha capito cosa sta succedendo e cercheremo di risolvere per domani. Non sono preoccupato di essere in Q1. È solo una sessione in più nella quale dovremo spingere e l’ultima volta che mi è capitato ho vinto il GP.”

Matteo Pittaccio

