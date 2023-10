Augusto Fernandez e Pedro Acosta sono stati annunciati con GasGas Tech3 per la prossima stagione della MotoGP. Dopo mesi di supposizione arriva finalmente l’ufficialità in vista del 2024, una line-up tutta spagnola da tenere in considerazione.

Confermato Fernandez, sale Acosta

È stata in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine la conferma per Augusto Fernandez è arrivata. Il campione del mondo Moto2 2022 ha conquistato la conferma con una buona stagione, una serie di risultati postivi che hanno spinto i vertici di Tech3 ad una promozione per il 2024. L’accordo è per un singolo campionato, ovviamente prolungabile.

Augusto troverà in GasGas il suo ex compagno di squadra in Moto2, Pedro Acosta, pronto per il grande balzo in MotoGP. Dopo aver vinto la Red Bull Rookies Cup 2020, l’iberico ha vinto subito in Moto3 con il Team KTM Ajo. Attualmente è presente in vetta alla classifica generale della Moto2 con ancora sei appuntamenti da disputare. In soli 3 anni è riuscito a scalare le categorie minori del Motomondiale, impresa accaduta solo a Joan Mir nel recente passato.

Acosta, probabilmente, sarà l’unico rookie della stagione 2024 di MotoGP, considerando che manca solo una sella in Honda da assegnare. L’obiettivo del giovane centauro è ovviamente quello di prendere una sella ufficiale nel 2025.

Il nuovo ruolo di Pol Espargaro

KTM ha provato ad avere un terzo team al posto di Suzuki, ma DORNA non ha permesso agli austriaci di allungare. Lo spagnolo Pol Espargaro ha quindi deciso, consensualmente alla casa austriaca, di fare un passo indietro nonostante la presenza di un contratto ancora vivo per un anno.

Il catalano avrà sicuramente un ruolo di coach e seguirà i piloti della squadra, un prezioso aiuto vista la tanta esperienza del fratello di Aleix Espargarò. Per lo spagnolo potrebbe trattarsi della fine della carriera dopo la difficile esperienza con Honda dopo una lunga parentesi con KTM. Il gravissimo infortunio di Portimao ha probabilmente contribuito a questa prematura decisione per il 32enne nativo di Gannollers.

Pit Beirer, GASGAS Motorsports Director, ha riportato in una nota ai margini della presentazione del 2024: “Abbiamo dovuto prendere una decisione importante e difficile per il nostro team GASGAS 2024. Augusto ha compiuto dei primi passi impressionanti in MotoGP™ e siamo totalmente convinti che abbia la velocità e l’intelligenza necessarie per continuare a fare dei passi avanti. Pedro è un talento molto speciale dato che ha vinto tanto e va molto forte. Nel frattempo voglio ringraziare Pol per tutto quello che ha fatto e tutto quello che continua a fare per noi. Ha tanta determinazione e per questo desideriamo contare su di lui come parte importante della nostra struttura”.

Francesco Sauta