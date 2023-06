Alvaro Bautista ha provato a Misano la Desmosedici GP, ovvero la Ducati guidata da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini nel mondiale di MotoGP. Per lo spagnolo sono arrivati dei riscontri incoraggianti, che lasciano presagire una possibile presenza dello spagnolo nel motomondiale come wild card. Anche se su quest’ultimo aspetto non vi sono ancora certezze, Alvaro è più che soddisfatto del feeling riscontrato in pista, pur avendo ribadito di voler rimanere in WorldSBK.

“SONO DAVVERO CONTENTO DI QUESTO TEST”



Il campione del mondo in carica della WorldSBK, dopo i due giorni di test a Misano, ha mostrato molto feeling con la Desmosedici GP, con la quale ha completato diversi stint durante le due giornate. Il miglior crono dello spagnolo è stato di 1.32:590 con gomma soft, tempo riconducibile ad una Top10 delle FP4 nella passata stagione. Nonostante i 50 °C sull’asfalto, Alvaro ha avuto di utilizzare diversi treni di pneumatici, provando dei run sia con gomma usata che nuova.

Lo spagnolo ha dichiarato: “Rispetto alla prima giornata il feeling sulla moto è migliorato. Il programma della prima giornata prevedeva un adattamento con la moto, mentre nella seconda abbiamo lavorato tanto sotto l’aspetto ergonomico. Non ho avuto modo di provare una sella alta e più stretta, come avevo richiesto, ma d’altro canto ho avuto un serbatoio più stretto che mi ha fatto sentire molto a mio agio. Abbiamo iniziato anche a toccare il setup, cercando di adattarlo al mio stile di guida. Piccoli cambiamenti che però mi hanno portato ad avere sempre più confidenza con la moto“.

“Sono contento di guidare nuovamente una MotoGP“, ha sottolineato Alvaro Bautista dopo i test sulla Desmosedici GP. Parlando così del suo primo e vero test ufficiale con una moto ufficiale di MotoGP, e riportando tutti a quel weekend di cinque anni fa sul circuito di Phillip Island: “Si tratta di qualcosa di eccezionale, cinque anni fa ho corso a Phillip Island e non mi ero preparato“. Quel podio sfumato per un nulla è un ricordo rimasto impresso nella mente di Alvaro e sembra non volerlo abbandonare.

In queste due giornate non sono mancate le figure importanti di Ducati: Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing, e Marco Palmerini, Team Manager Ducati Test Team, che hanno espresso le loro opinioni sul test. “Onestamente è stato un ottimo test” – queste le prime parole di Serafino Foti – “Sono sorpreso, è veramente veloce. Non è facile passare da una WorldSBK ad una MotoGP, ma ora capisco perchè fa la differenza nel mondiale Superbike“. Ha terminato: “Siamo rimasti tutti impressionati, abbiamo un’ottima moto ma lui fa la differenza“. Parola poi a Marco Palmerini: “Alvaro veramente entusiasmante, è andato forte fin dall’inizio. In mezza giornata ha capito immediatamente come guidare la Desmosedici“.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli