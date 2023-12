Il primo mondiale della MotoE targato Ducati si è chiuso lo scorso mese di Settembre con la vittoria da parte di Mattia Casadei. Nel corso dei mesi sono stati molti gli annunci riguardo piloti, squadre e calendario per il 2024.

LE CONFERME: GRESINI NON CAMBIA PER IL 2024

Partiamo dai punti fissi della stagione MotoE 2024. Sulle Ducati V21L del team Felo Gresini ci sarà sempre il campione 2019 Matteo Ferrari, che rimane il pilota più vincente della categoria. Al suo fianco è confermato Alessio Finello. La compagine faentina è l’unica a mantenere inalterata la propria lineup per il 2024. Continua l’avventura con Dynavolt Intact GP Héctor Garzó, 4° in campionato e vincitore di Gara 2 al Sachsenring in questa stagione. Ad affiancare lo spagnolo, retrocesso dalla Moto2, torna nella categoria elettrica Lukas Tulovic. Il tedesco ha avuto un’annata da dimenticare nella classe di mezzo, con Intact GP che gli ha preferito il neo-vincitore dell’europeo Senna Agius.

Tra gli altri confermati nella categoria ci sono il vice-campione Jordi Torres (Aspar Team), Eric Granado (LCR E-Team) oltre agli italiani Kevin Manfredi (SIC58 Squadra Corse) e Alessandro Zaccone (Tech3 Racing).

LE NOVITÀ: CASADEI E SPINELLI COSTRETTI A CAMBIARE TEAM

La defezione di Pons Racing dal Motomondiale ha portato delle conseguenze anche nel paddock della MotoE. Il posto nella griglia della squadra spagnola sarà preso, come in Moto2, da MT Helmets – MSI, anche se con piloti diversi. Il nuovo team presenta due volti già conosciuti nella categoria: Miquel Pons e Óscar Gutiérrez. Pons arriva da LCR E-Team ed ha già una grande esperienza nella categoria, mentre Gutiérrez sarà alla prima avventura da titolare nel Motomondiale. L’ex pilota ESBK (il campionato spagnolo Superbike, ndr) ha già fatto il proprio debutto nella categoria nel corso del 2023 in sostituzione di Luca Salvadori. Sulla moto del team Pramac Gutiérrez ha ben figurato sia al Red Bull Ring che al Montmeló, finendo tutte le gare nella zona punti e sfiorando la top 10.

I due ex piloti di Pons Racing hanno deciso di cambiare per la prossima stagione MotoE. Il campione del Mondo Mattia Casadei si è accasato al LCR E-Team, al fianco di Eric Granado. Nicholas Spinelli, vincitore dell’ultimo appuntamento dell’anno a Misano, ha deciso di abbracciare Tech3 Racing per una lineup tutta italiana insieme a Zaccone. Kevin Zannoni, autore di due podi nel GP d’Austria, lascia SIC58 per unirsi alla struttura spagnola di Aspar. Al posto dell’italiano ci sarà l’esperto Massimo Roccoli. Il sei volte campione italiano CIV Supersport approda nel team di Paolo Simoncelli per la prima esperienza da titolare nel Motomondiale.

FORWARD RACING SBARCA IN MOTOE, ADDIO PRAMAC?

Non sono di certo finite qui le novità per quanto riguarda il mercato MotoE. La dipartita del team RNF ha lasciato un buco all’interno della categoria elettrica, oltre ad aver lasciato Andrea Mantovani e Mika Pérez senza sella per il 2024. Il posto lasciato libero dalla squadra di Razlan Razali va a Forward Racing. La struttura italiana, diretta da Giovanni Cuzari, raddoppia così il proprio impegno oltre a quello in Moto2 con i giovani Xavi Artigas e Álex Escrig.

I terremoti non sono di certo finiti: negli ultimi giorni sono arrivate voci di un possibile addio alla MotoE da parte di Pramac. La squadra di Paolo Campinoti vorrebbe dedicarsi a pieno alla MotoGP, lasciando così la propria struttura nella serie elettrica ad un’altra realtà. Come ha riportato Motosprint nelle scorse settimane, potrebbe essere Aruba.it Racing. La squadra di Stefano Cecconi, vincitrice sia nel WorldSBK che nel WorldSSP nella stagione appena passata, punterebbe su Chaz Davies per lo sbarco nella categoria elettrica. Il pilota inglese ha contribuito, insieme ad Alex De Angelis, allo sviluppo della V21L negli ultimi due anni.

IL CALENDARIO: DEBUTTA IL PORTOGALLO, OUT SILVERSTONE

Per finire, ecco una rapida occhiata al calendario MotoE per quanto riguarda il 2024. Portimão farà il proprio debutto nella serie, ospitando la prima gara del mondiale Sabato 23 Marzo. Mantenuti gli otto round con doppia manche il Sabato, così come l’anno scorso. Con l’entrata del Gran Premio del Portogallo, esce di scena dopo una sola apparizione Silverstone. Evidentemente, i costi per andare in Gran Bretagna hanno fatto storcere il naso sia alle squadre che ai piloti. Ci saranno ben due test a Portimão in vista della nuova annata: il primo sarà dal 21 al 23 Febbraio, mentre il secondo il 21 Marzo.

Valentino Aggio

