Si sono chiusi i test della MotoE a Jerez. Giornate di lavoro importanti per i team che sono alle prese con le ultimissime modifiche in vista della prima gara. Il campionato partirà proprio dalla pista spagnola tra quindici giorni e c’è tanta attesa su chi si prenderà la leadership.

La prima giornata sulla pista spagnola ha visto Dominque Aegerter dominare in tutti e tre i turni di prova. Il pilota della Intact GP ha dettato sempre il passo, andando sotto il muro dell’1:48 nell’ultima sessione, unico rider a riuscirci. Alle sue spalle in seconda e terza posizione Lukas Tulovic e Miquel Pons.

Cambia il giorno, ma non il protagonista. Nel secondo giorno di test era in programma una simulazione gara in cui Aegerter ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore. Lo svizzero è scattato dalla prima posizione e così ha chiuso la prova, mentre alle sue spalle due rookies come Pons e Aldeguer sono riusciti a salire sul podio. Nella top 6 anche un italiano, Alessandro Zaccone del team Pramac Racing.

