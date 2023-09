La MotoE al GP di San Marino, ultimo round stagionale, ha coronato Mattia Casadei come primo campione del Mondo della propria storia. I due piloti del Pons Racing hanno tinto di azzurro ed arancione il circuito di Misano: Casadei ha vinto Gara 1, mentre Nicholas Spinelli ha conquistato l’ultima gara stagionale.

GARA 1 | JUMP START DI TORRES, VITTORIA E TITOLO PER CASADEI

Gara 1 della MotoE al GP di Misano ha visto un colpo di scena ancora prima di cominciare. Il due volte campione MotoE Jordi Torres, arrivato in Emilia-Romagna come 2° in classifica, ha commesso uno jump start millimetrico. L’esperto spagnolo è partito prima dello spegnimento dei semafori, dovendo così affrontare ben due Long Lap Penalty. Questo ha messo il #81 fuori dalla lotta per la vittoria, oltre a quella per il campionato.

Non si è certo risparmiato Mattia Casadei: nonostante la lotta per il titolo, il #40 si è preso tutti i rischi del caso, portandosi a casa sia la vittoria della gara che quella del titolo. Il neo-campione MotoE ha preceduto Héctor Garzó di soli 21 millesimi sul trafuardo, mentre ha chiuso il podio Nicholas Spinelli. Quarto e 5° posto per i due SIC58 Kevin Manfredi e Kevin Zannoni, mentre Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone seguono. Solo 10° e sconfitto Jordi Torres.

MOTOE | GP SAN MARINO: I RISULTATI DI GARA 1

GARA 2 | PRIMA VITTORIA IN CARRIERA PER NICHOLAS SPINELLI

Il team Pons Racing non ha nemmeno il tempo di festeggiare il titolo di Casadei in MotoE al GP di Misano, che arriva un’altra gioia. Nicholas Spinelli, debuttante nella categoria elettrica, vince all’ultimo giro il duello con lo sconfitto Héctor Garzó per ottenere la prima vittoria nel Motomondiale. Si invertono quindi i ruoli nel team di Sito Pons, dato che sul terzo gradino del podio ci sale Mattia Casadei, per buona parte della corsa in testa.

Jordi Torres non riesce nemmeno a salire sul podio nell’ultima gara stagionale, arrivando 5° al traguardo dietro ad Andrea Mantovani. Il pilota RNF è stato però retrocesso di una posizione per aver superato i Track Limits al “Curvone” nell’ultimo giro di gara. Kevin Zannoni è 6° e precede Matteo Ferrari, che mantiene la 2ª posizione nel mondiale ai danni di Torres. Esteve “Tito” Rabat è 8° davanti a Miquel Pons, con Alessandro Zaccone a chiudere la top 10.

MOTOE | GP SAN MARINO: I RISULTATI DI GARA 2

Valentino Aggio

