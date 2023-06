La MotoE al GP d’Italia ha visto due gare completamente diverse nella giornata di Sabato. La prima gara ha visto Andrea Mantovani guidare una splendida tripletta italiana per vincere il primo Gran Premio di carriera davanti a Matteo Ferrari e Mattia Casadei. In Gara 2 l’Autodromo del Mugello era del tutto allagato: le condizioni avverse hanno favorito Eric Granado, che torna alla vittoria dopo aver saltato il primo appuntamento di Le Mans per infortunio.

MATTEO FERRARI CON UNA POLE DA CAPOGIRO! 6 ITALIANI IN TOP 10

Il weekend della MotoE al GP d’Italia parte il Venerdì pomeriggio, con l’ormai noto format che vede i piloti affrontare Q1 e Q2. È sembrato del tutto imprendibile Matteo Ferrari: il pilota di Felo Gresini ha conquistato la seconda pole position sui due appuntamenti finora disputati. Il 1:55.752 conferma il grosso miglioramento tra la Ducati V21L ed il suo predecessore, la Energica Ego. Infatti, nel 2022 Dominique Aegerter (poi campione, ndr) stampò la pole in 1:59.205, quasi 4.5″ più lento rispetto al riferimento di questa stagione. In prima fila con Ferrari ci sono Mattia Casadei (a soli 8 millesimi, ndr) ed Eric Granado, poi penalizzato a causa della pressione troppo bassa della gomma anteriore.

La MotoE al GP d’Italia ha visto moltissimi piloti tricolore incidere al Mugello. In quinta posizione c’è Andrea Mantovani, che precede il connazionale Kevin Zannoni. Il leader di classifica Jordi Torres è 7° davanti a Kevin Manfredi, mentre Nicolas Spinelli chiude la top 10 dopo la caduta alla “Bucine“.

GARA 1 | PRIMA VITTORIA PER MANTOVANI, TRIPLETTA ITALIANA!

Gara 1 della MotoE al GP d’Italia è stata piuttosto tranquilla, nonostante i soli sette giri a disposizione dei piloti. Nel primo giro di gara tre piloti italiani hanno subito preso il comando delle operazioni: Ferrari si è portato dietro sia Casadei che Mantovani, staccando fin dalle prime fasi di gara il gruppo. A tre giri dalla fine della corsa è proprio Mantovani a rompere gli indugi, sfruttando il piccolo errore alla “San Donato” commesso dai due avversari. Sia Ferrari che Casadei sono arrivati leggermente lunghi, permettendo così l’incrocio di Mantovani. Il pilota del RNF MotoE Team ha preso la testa della corsa, non lasciandola più fino al traguardo. Andrea Mantovani ha conquistato così la prima vittoria in carriera, diventando solo il 12° vincitore nella storia della categoria.

È una splendida tripletta italiana per la MotoE al GP d’Italia, con Matteo Ferrari che precede Mattia Casadei per la piazza d’onore. Arrivano a tre secondi dal vincitore le due Dynavolt Intact GP guidate da Héctor Garzó e Randy Krummenacher, con lo svizzero che ha perso la volata. Il rientrante Eric Granado vince la volata per il 6° posto ai danni dei due piloti SIC58 Kevin Manfredi e Kevin Zannoni, rispettivamente 7° e 8°. Solo 9° il leader di classifica Jordi Torres, mentre gli italiani Alessandro Zaccone (11°), Luca Salvadori (13°) e Alessio Finello (14°) chiudono la zona punti.

MOTOE | GP ITALIA: I RISULTATI DI GARA 1

GARA 2 | RITORNO CON VITTORIA PER GRANADO SOTTO IL DILUVIO

La pioggia aveva già cominciato a cadere nel corso della Sprint di MotoGP, ma appena prima di Gara 2 della MotoE al GP d’Italia l’Autodromo del Mugello era del tutto inondato. I piloti della categoria elettrica hanno dovuto affrontare una corsa sotto la pioggia, che ha scombussolato le carte. A portarsi a casa il successo in Gara 2 è Eric Granado, il brasiliano al ritorno in pista dopo il brutto infortunio subito al Montmeló in occasione del weekend WorldSBK. Il pilota brasiliano conquista il 9° successo nella categoria elettrica, diventando così il pilota più vincente ai danni di Matteo Ferrari (fermo a 8 successi, ndr).

La pioggia porta sempre gli specialisti in alto: dopo aver regalato il primo podio a Suzuki nel CIV Superbike, Kevin Manfredi centra la prima top 3 in MotoE al GP d’Italia. Il pilota SIC58 è stato molto competitivo per tutta la gara, ma non è riuscito a reggere allo strappo di Granado. In terza posizione conclude Matteo Ferrari, l’unico pilota in grado di salire sul podio in entrambe le manche. Nicolas Spinelli chiude il terzetto italiano finendo in quarta posizione. Il pilota di Pons, attivo anche nel WorldSSP, ha giovato della caduta del compagno di squadra Mattia Casadei. Il #40 è scivolato alle “Biondetti” nel corso del penultimo giro, distruggendo la sua Ducati V21L e provocando la bandiera rossa. Jordi Torres chiude 5° e rimane leader del campionato con solo due lunghezze di vantaggio su Ferrari.

MOTOE | GP ITALIA: I RISULTATI DI GARA 2

