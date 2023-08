È stato il weekend delle prime volte in MotoE al GP di Gran Bretagna. La prima volta dei prototipi elettrici a Silverstone ha portato al primo successo in carriera per Randy Krummenacher in Gara 1. Il tracciato inglese, sempre sul bagnato, ha regalato anche il primo successo in stagione per Mattia Casadei, accompagnato sul podio dal compagno Nicholas Spinelli.

GARA 1 | KRUMMENACHER VINCE LA PRIMA GARA DELLA CARRIERA

Randy Krummenacher si porta a casa Gara 1 della MotoE al GP di Gran Bretagna, vincendo per la prima volta nel Motomondiale. Lo svizzero è riuscito a prendere la testa della corsa con un gran sorpasso all’interno sia del compagno Héctor Garzó che del rivale Kevin Manfredi nel corso del penultimo giro. Il pilota IntactGP è riuscito a prendere un buon margine per l’ultimo giro di gara, riuscendo così a tenere a distanza Manfredi nonostante sia arrivato lungo alla variante “Vale“. Il pilota italiano, protagonista anche nel CIV con la Suzuki di Penta Motosport, raggiunge così il secondo podio in MotoE al GP di Gran Bretagna dopo quello conquistato al Mugello in condizioni simili. Chiude il podio Eric Granado, autore di un livello all’ultimo sangue con lo spagnolo Héctor Garzó. I due sono addirittura arrivati al contatto nelle fasi iniziali dell’ultimo giro, con il brasiliano che ha toccato la ruota posteriore del rivale.

Gara 1 di MotoE al GP di Gran Bretagna ha visto Garzó chiudere ai piedi del podio, precedendo il leader di classifica Jordi Torres e Mattia Casadei. Proprio Torres è stato vicino al disastro all’ultimo giro: Nicholas Spinelli, in un attacco al due volte campione, ha perso l’anteriore ed è caduto. Miquel Pons ha preceduto un anonimo Matteo Ferrari (8°), il quale ha anche scontato un Long Lap Penalty. Ieri, nel corso delle qualifiche, il pilota Felo Gresini è caduto in curva 2 sotto regime di bandiera gialla. I due piloti RNF Mika Pérez e Andrea Mantovani (il quale si è concesso ad un’intervista su LiveGP.it, ndr) chiudono la top 10. Kevin Zannoni e Alessio Finello chiudono rispettivamente al 13° e 14° posto, mentre Alessandro Zaccone e Luca Salvadori sono purtroppo caduti.

MOTOE | GP GRAN BRETAGNA: I RISULTATI DI GARA 1

GARA 2 | CASADEI PIEGA GRANADO E VINCE, PRIMO PODIO PER SPINELLI

Mattia Casadei vince per la prima volta nel 2023 in MotoE al GP di Gran Bretagna una Gara 2 dominata. Il pilota Pons si è preso la testa della corsa alla prima curva, non lasciandola più fino alla bandiera a scacchi. L’italiano si prende la terza vittoria in carriera, piegando la resistenza di Eric Granado. Il pilota brasiliano di LCR è stato nella scia di Casadei per tutta la durata della gara, però negli ultimi due giri l’italiano è riuscito a staccarsi. Sul terzo gradino sale per la prima volta sul podio Nicholas Spinelli, al termine di una gara in rincorsa. Il pilota di Pons ha prima guidato i due uomini di classifica Jordi Torres e Matteo Ferrari verso il gruppo di testa, poi ha beffato lo stesso spagnolo con un fantastico sorpasso all’esterno della “Vale“.

Continuando i risultati di Gara 2 MotoE al GP di Gran Bretagna, è proprio il leader di classifica Jordi Torres a chiudere giù dal podio. Matteo Ferrari è transitato al 5° posto sul traguardo, ma è stato poi penalizzato per aver causato la carambola nel primo giro di gara. Alla prima curva, il campione 2019 è entrato in maniera violenta su Kevin Zannoni, provocandone la caduta. L’incolpevole pilota di SIC58 Squadra Corse ha poi coinvolto anche il vincitore di Gara 1 Randy Krummenacher. Ferrari, nel post-gara, ha ricevuto una penalità di 3 secondi da parte della Direzione Gara, che lo hanno fatto scalare fino al 7° posto. Ne beneficiano Héctor Garzó (5°) e Andrea Mantovani (6°), con Hikari Okubo, Kevin Manfredi e Mika Pérez a chiudere la top 10. Luca Salvadori è 11°, mentre Alessio Finello lo segue a ruota in 12^ posizione.

MOTOE | GP GRAN BRETAGNA: I RISULTATI DI GARA 2

TORRES ALLUNGA SU FERRARI, CASADEI PASSA 3°

Ora che la MotoE ha finito il GP di Gran Bretagna, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle classifiche. Jordi Torres allunga in campionato nei confronti di Matteo Ferrari, il quale non ha avuto il più brillante dei weekend. Ora lo spagnolo di Aspar è a 168 punti in classifica, ben 15 in più rispetto all’italiano di Felo Gresini. Grazie alla vittoria in Gara 2, Casadei ha balzato entrambi i piloti di IntactGP in classifica, mettendosi così al 3° posto con 124 punti. Granado, in sesta posizione, precede il quintetto formato da Manfredi, Spinelli, Mantovani, Zannoni e Zaccone. Tra due settimane la MotoE torna in pista al Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio d’Austria.

