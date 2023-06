Altre due gare mozzafiato per la MotoE al GP di Germania, terzo appuntamento del mondiale elettrico sponsorizzato da Ducati. I piloti hanno affrontato un Sachsenring in condizioni asciutte solamente nel corso di Gara 1 di Sabato mattina, vinta da uno Jordi Torres sempre più leader della classifica iridata. In una Gara 2 finita prematuramente a causa della pioggia, Héctor Garzó si prende la prima vittoria nel Motomondiale.

GARA 1 | TORRES LA SPUNTA IN UN ULTIMO GIRO DA URLO

Alla quinta gara della stagione arriva un pilota in grado di vincere due gare in questo 2023 della MotoE al GP di Germania. Jordi Torres si è guadagnato la quarta vittoria nella categoria elettrica con una gara di strategia. Il pilota spagnolo ha fatto una gara in progressione, mettendosi nelle prime posizioni proprio verso gli ultimi passaggi. Una scelta azzeccata, dato che in curva 1 dell’ultimo passaggio sono caduti due contendenti per la vittoria. Eric Granado è caduto da solo a metà curva, mentre Héctor Garzó è stato steso da Nicholas Spinelli in uscita di curva. Ad approfittare del caos al Sachsenring è Randy Krummenacher, che si prende la piazza d’onore davanti proprio a Spinelli.

Appena fuori dal podio è un contendente al campionato: Matteo Ferrari. Il pilota di Felo Gresini MotoE è partito dalla 10^ casella in griglia dopo essere stato squalificato dal Q2 a causa di un’irregolarità tecnica. Il #11, vincitore sia a Le Mans che al Mugello, precede un ritrovato Alessandro Zaccone in quinta posizione. Mattia Casadei è 6° davanti all’esperto Tito Rabat. Andrea Mantovani chiude 9° dopo la prima vittoria di carriera settimana scorsa al Mugello, mentre i due piloti SIC58 Kevin Zannoni e Kevin Manfredi sono 11° e 12°.

GARA 2 | GARZÓ VINCE LA GARA INTERROTTA DALLA PIOGGIA

Un altro nuovo vincitore in MotoE al GP di Germania è Héctor Garzó. Il pilota spagnolo di Dynavolt Intact GP conquista la prima vittoria nella categoria dopo solo 6 giri di Gara 2: la corsa è stata infatti interrotta a causa della pioggia. Sul podio torna Mattia Casadei dopo un Mugello disastroso, mentre il sempre presente Jordi Torres è 3° e mantiene salda la sua leadership in campionato.

In un gruppo davvero numeroso a causa delle condizioni difficili del Sachsenring, è Eric Granado a spuntarla per la quarta posizione. Il brasiliano si rifà così dopo la caduta in Gara 1. Nicholas Spinelli è 5°, mentre Matteo Ferrari non riesce a fare meglio del 7° posto. La coppia di Tech3 con Hikari Okubo e Alessandro Zaccone sono 8° e 9°, mentre Andrea Mantovani chiude la top 10.

TORRES ALLUNGA IN CAMPIONATO, WEEKEND SOTTOTONO PER FERRARI

La MotoE al GP di Germania vede la classifica del campionato consolidarsi. Jordi Torres allunga nei confronti di Ferrari: ora il pilota Aspar ha 18 lunghezze sul pilota italiano. Solo due lunghezze dietro all’alfiere di Gresini c’è il vincitore di Gara 2 al Sachsenring Héctor Garzó. Salvo stravolgimenti, sempre possibili in una categoria come la MotoE, dovrebbero essere questi tre i nomi a giocarsi il campionato. Randy Krummenacher, ora 4° in classifica, dista già 29 punti da Torres e difficilmente si giocherà la vittoria del mondiale. Torres si conferma così un pilota di classifica dopo un Mugello zoppicante, mentre Ferrari ha pagato pesantemente la brutta qualifica bagnata di Venerdì pomeriggio.

