La MotoE al GP di Catalogna ha completamente cambiato gli scenari della lotta mondiale. Ad un solo round dalla fine della stagione, Mattia Casadei arriva a Misano con ben 21 lunghezze di vantaggio su Jordi Torres. Casadei ha vinto Gara 2, venendo beffato solamente da Andrea Mantovani all’ultimo giro della prima manche.

GARA 1 | SUICIDIO SPORTIVO PER TORRES, MANTOVANI VINCE

La seconda vittoria di carriera in MotoE arriva al GP di Catalogna per Andrea Mantovani. Il pilota ferrarese ha condotto una gara piuttosto aggressiva a partire dallo spegnimento dei semafori. Il #9 non ha di certo avuto il migliore degli start, perdendo diverse posizioni rispetto al 2° posto in griglia. Il vincitore di Gara 1 al Mugello non si è dato per vinto, affrontando una prima chicane davvero aggressiva, recuperando il terreno perso ma incappando in un contatto con Kevin Zannoni (11° al traguardo, nde).

Dopo una gara passata nel quartetto di testa, Mantovani non si è fatto sfuggire l’occasione di vincere. All’inizio dell’ultimo giro il leader Jordi Torres ha provato ad attaccare il rivale Mattia Casadei in staccata, fallendo e rischiando addirittura di tamponarlo. Il pilota spagnolo si è visto costretto ad allungare la frenata, rientrando nelle retrovie e chiudendo la prima manche in 7ª posizione. Sul podio ci vanno Casadei e Héctor Garzó, protagonista di un duello a metà corsa con Mantovani. Al quarto posto c’è Matteo Ferrari, vincitore del duello contro Nicholas Spinelli (5°). Sia Ferrari (-12) che Casadei (-4) si sono avvicinati molto a Torres in classifica iridata. Randy Krummenacher, Miquel Pons ed il duo italiano formato da Alessandro Zaccone e Kevin Manfredi chiudono la top 10. Alessio Finello chiude la zona punti al 15° posto, mentre Esteve “Tito” Rabat e Mika Pérez sono caduti.

GARA 2 | INCUBO TORRES, TRIPLETTA ITALIANA E CASADEI LEADER

È un weekend da incubo per quello che è l’ex leader del mondiale MotoE al GP di Catalogna. Jordi Torres ha provato a rifarsi dopo un errore banale all’ultimo giro di Gara 1, ma senza riuscirci. Il due volte campione elettrico ha commesso un errore ben peggiore, nel caso fosse possibile, rispetto alla prima manche. Mentre si trovava in testa, il pilota Aspar è entrato troppo deciso nella insidiosissima curva 5. L’anteriore della V21L guidata dal #81 non ha purtroppo retto. Finisce quindi nella ghiaia il weekend catalano di Torres.

Ne hanno approfittato eccome gli italiani: Mattia Casadei ha conquistato la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, vendicandosi di Andrea Mantovani (2°). La splendida tripletta italiana è stata completata da Nicholas Spinelli. La seconda guida di Pons Racing è stato protagonista di un sorpasso incredibile all’ultima curva dell’ultimo giro per beffare Héctor Garzó (4°). Matteo Ferrari è 5°, non riuscendo dunque a salire sul podio nelle due gare del Montmeló. Miquel Pons precede Kevin Zannoni, il quale è riuscito a rifarsi con una buona prestazione dopo il contatto all’inizio di Gara 1. Alessandro Zaccone, Randy Krummenacher e Eric Granado chiudono la top 10. A punti anche Kevin Manfredi (12°) e Alessio Finello (15°).

MATTIA CASADEI ARRIVA A MISANO SUL +21

La situazione del campionato MotoE dopo il GP di Catalogna sembra avere quasi dell’inverosimile. Se Torres è arrivato in patria con 15 punti di vantaggio nei confronti di Casadei, ora lo spagnolo lascia il Montmeló a -21 rispetto all’italiano. Casadei ora ha una chance legittima di diventare il primo campione del mondo MotoE a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino: un’opportunità da non perdere per il #40. Torres non rischia solo di perdere il titolo, bensì anche la seconda posizione. Infatti, Matteo Ferrari si trova ad una sola lunghezza dal rivale. Bel salto in classifica anche per Mantovani, che passa dal 9° al 7° posto.

