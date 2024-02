Come già trapelato nelle scorse settimane, la griglia MotoE si prepara ad accogliere un nuovo team. Aruba.it Racing debutterà nella serie elettrica con il nome di Aruba Cloud, riportando nel mondo delle competizioni una leggenda del WorldSBK come Chaz Davies. L’inglese farà coppia con l’italiano Armando Pontone.

TUTTO VERO: ARUBA CLOUD RIPORTA IN PISTA CHAZ DAVIES

Il neonato Aruba Cloud MotoE Team avrà l’onore di riportare alle competizioni motociclistiche Chaz Davies. Il pilota inglese, ritiratosi alla fine del 2021 a seguito di una stagione travagliata con Go Eleven nel WorldSBK, ha contribuito allo sviluppo della Ducati V21L. 32 vittorie e 99 podi nel WorldSBK sono un biglietto da visita quantomeno invidiabile per l’inglese classe 1987. Inutile dire come Chaz Davies aggiunga blasone al campionato MotoE, che si appresta alla seconda stagione come mondiale grazie al supporto tecnico di Ducati. Dal ritiro a fine 2021 Davies non è di certo rimasto a guardare: fin da subito la famiglia Aruba.it Racing lo ha ingaggiato in qualità di rider coach della coppia titolare formata da Álvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Insieme a questo impegno Davies ha corso nell’endurance con la Panigale V4R del team ERC.

“TORNO IN PISTA CON ENTUSIASMO”

Chaz Davies ci tiene a comunicare il proprio entusiasmo per l’inizio di questa avventura in MotoE: “Il rapporto che mi lega al team Aruba si è sviluppato sia in pista come pilota Superbike che al di fuori come coach. Sono davvero motivato per questo nuovo capitolo della mia carriera: spero che aver già provato la V21L possa rappresentare un vantaggio per me. Mi sono divertito molto a guidare questa moto innovativa ed ora avrò anche la possibilità di competere con altri piloti. Non ci ho pensato due volte ad accettare l’offerta di Aruba Cloud: torno in pista con grande entusiasmo“.

ARMANDO PONTONE CHIUDE LA LINEUP ARUBA CLOUD

Il secondo pilota di Aruba Cloud MotoE Team sarà Armando Pontone. Il pilota italiano corona così il sogno di correre nel Motomondiale dopo anni di gavetta passati tra CIV e National Trophy, campionato nel quale ha vinto il titolo nella classe 600cc nel 2021. Pontone nella scorsa stagione ha preso parte al CIV SS600 NG con la Yamaha R6 prima di Axon Seven Team e poi di Bike&Motor Racing Team, chiudendo al 23° posto con 15 punti a proprio nome. “Diventare un pilota MotoE è un sogno che diventa realtà – dichiara Pontone – Sin da bambino sognavo di correre nel Motomondiale. Non vedo l’ora di iniziare e dare il massimo insieme a tutto il team“.

MANTOVANI E MARÍA HERRERA PER IL DEBUTTO DI FORWARD

Ha annunciato la propria coppia per la stagione 2024 di MotoE anche Forward Racing, nonostante manchi l’ufficialità di un pilota. La squadra italiana è alla prima esperienza nella serie elettrica al posto di RNF, così come per Aruba Cloud (che sostituisce Pramac, ndr). Fa ritorno nella serie elettrica Andrea Mantovani, dopo la prima stagione scoppiettante con RNF. Il pilota ferrarese ha conquistato ben due vittorie (Mugello e Montmeló, ndr), arrivando 8° in campionato. A chiudere le formazioni di MotoE, anche se non ancora annunciata, è María Herrera. La motociclista spagnola, al via del nuovo mondiale femminile, continuerà l’avventura in MotoE dopo il 18° posto del 2023.

TUTTE LE COPPIE DELLA MOTOE 2024

Di seguito tutte le coppie per la stagioni 2024 di MotoE. In grassetto i piloti che hanno cambiato squadra, in corsivo i debuttanti nella serie.

LCR E-Team: Mattia Casadei, Eric Granado

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Dynavolt IntactGP: Lukas Tulovic, Héctor Garzó

MT Helmets: Miquel Pons, Óscar Gutiérrez

Tech 3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Forward Racing: Andrea Mantovani, María Herrera

Aruba Cloud: Chaz Davies, Armando Pontone

