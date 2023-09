Il Motomondiale inizia il viaggio delle gare extra europee questo fine settimana al Buddh International Circuit in India, ma è già tempo di guardare al futuro e parlare delle novità in chiave mercato piloti Moto3.

CHI SONO GLI ITALIANI AL DEBUTTO?

Tra le giovani promesse del motociclismo tricolore troviamo Nicola Carraro che sbarcherà in Moto3 con il Team Angeluss MTA. Il pilota padovano, attualmente impegnato nel JuniorGP con il Team Aspar e talento di punta del CIV, porta alle spalle diverse esperienze come wild card nella classe cadetta.

L’altro italiano è Luca Lunetta, uno dei protagonisti indiscussi del JuniorGP e della Red Bull Rookies Cup, al debutto con il SIC58 Squadra Corse. Un sogno che si avvera per il talento romano assieme al team fondato dal papà del suo idolo, Marco Simoncelli. Non a caso Lunetta porta il numero 58.

GLI ALTRI ROOKIE

Tanti i nomi dei talenti che faranno il loro debutto dal 2024, la maggior parte proveniente del JuniorGP. Il primo di questi è David Almansa, che in parallelo alla sua attività nel JuniorGP ha acquisito grande esperienza in Moto3 nel corso del 2023 come sostituto dell’infortunato Joel Kelso. Da ricordare il GP di Argentina, il secondo della sua carriera nel Motomondiale, dove è partito dalle retrovie e per pochi giri è stato in lotta per il podio.

Un altro dei nomi spagnoli è Joel Esteban, tra le file del Team Aspar dal 2021 e che sbarcherà con la stessa squadra in Moto3. Esteban è uno dei protagonisti del JuniorGP, dove quest’anno ha ottenuto una vittoria e due podi ed è secondo della classifica generale. Anche il diciassettenne spagnolo Xabi Zurutuza farà il salto in Moto3 in uno dei team di punta, il Red Bull KTM Ajo. Un talento proveniente dal JuniorGP che in questo 2023 ha raccolto due vittorie.

L’ultimo dei debuttanti confermati è il pilota svizzero Noah Dettwiler, pupillo dell’ex Campione 125cc Thomas Lüthi. Una notizia incoraggiante perché, dopo quasi tre anni dopo la scomparsa di Jason Dupasquier, un pilota svizzero tornerà nel Motomondiale. Dettwiler aveva corso come wild card durante il GP di Austria dimostrando un passo costante nei primi 15 e assicurandosi la sella per il 2024 con il Team CIP Green Power.

CHI RIMANE?

Mancano ancora svariate caselle da riempire in Moto3 ma ci sono già alcune riconferme come quella José Antonio Rueda che rimarrà un altro anno insieme al Red Bull KTM Ajo. Anche il colombiano David Alonso ha rinnovato con il GASGAS Aspar Team e, vedendo i risultati delle ultime gare, si annuncia già come un chiaro contendente al titolo 2024. Il BOÉ Motorsports ha confermato David Muñoz anche per il 2024, squadra che l’ha fatto debuttare lo scorso anno. Per quanto riguarda gli italiani, Stefano Nepa rimarrà un altro anno con il Angeluss MTA Team e Matteo Bertelle con il Rivacold Snipers Team.

