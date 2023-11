Moto3 | GP Valencia, Qualifiche: Veijer in Pole, Sasaki completa la doppietta Intact

Le Qualifiche della Moto3 a Valencia regalano ad Intact GP una splendida prima fila, conquistata dal poleman Collin Veijer e da Ayumu Sasaki. Terzo posto per Deniz Öncü, all’ultimo fine settimana nella classe leggera, seguito da un ottimo Joel Kelso, impegnato a regalare le ultime gioie a PruestelGP, team ormai prossimo al ritiro dal Motomondiale. Solamente ottavo il neo-Campione del Mondo Jaume Masia.

Nel circuito Ricardo Tormo di Valencia Collin Veijer conquista la seconda Pole Position della carriera firmando il tempo di 1:38.311, regolando Ayumu Sasaki per meno di mezzo decimo. Il giapponese ha sfruttato la scia del compagno di box, rivelatosi comunque più rapido nell’ultimo attacco alla Pole. Domani, alle ore 12 italiane, i due portacolori Husqvarna IntactGP partiranno davanti alla KTM di Deniz Öncü, stimolato dal fatto che quella di Valencia sia l’ultima gara in Moto3 prima di passare ai pesi medi del Motomondiale, sempre con Ajo.

In seconda fila si piazza un brillante Joel Kelso sulla CFMoto (KTM) by PruestelGP, squadra che ha già annunciato il ritiro in seguito alla fine della collaborazione con il costruttore cinese. Per Kelso, dunque, questo quarto posto rappresenta la migliore delle basi per offrire l’ultima gioia al team svizzero. Più indietro, invece, l’altro lato del box, quello di Artigas, eliminato nel Q1.

A completare la seconda fila domani saranno David Alonso – ben ripresosi dalla brutta caduta di ieri pomeriggio – e Iván Ortolá, seguito a ruota da Rueda e Jaume Masia, fresco Campione del Mondo. Uno dei momenti topici della Q2 riguarda Ryusei Yamanaka e Filippo Farioli, rispettivamente in decima e quattordicesima casella. Il giapponese e l’italiano si sono toccati all’ultima curva, agganciandosi e finendo il turno in ghiaia.

MOTO3 | GP VALENCIA 2023 | RISULTATI QUALIFICHE

The perfect way to wrap up his rookie campaign! 👌@CollinVeijer95 takes his 2nd pole position ahead of teammate @AyumuSasaki1 and @Denizoncu53 ⚡️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/itR610QVuQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 25, 2023

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP VALENCIA, QUALIFICHE: MAVERICK VIÑALES ALLA PRIMA POLE CON APRILIA, BAGNAIA 2°