Con la gara del GP di Valencia il mondiale Moto3 completa la stagione 2023. Ayumu Sasaki esce vittorioso dall’ultima bagarre dell’anno, battendo all’ultima curva David Alonso ed Ivan Ortolà. Incredibilmente, questa è la prima vittoria dell’anno per il pilota giapponese e, a questo punto, anche l’unica. Jaume Masia, campione del mondo già dal Qatar, delude davanti al pubblico di casa, mancando la top ten. Altrettanto deludente è la prestazione dei piloti italiani.

Moto3 | GP Valencia: la cronaca dell’ultima gara dell’anno

Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo assistiamo ad uno spettacolo diverso dal solito. Al posto della solita bagarre collettiva, la corsa si sviluppa con il gruppo di testa che spinge subito forte, avviando un processo di “selezione naturale”. Dopo metà gara, sono solo in sette a contendersi la prima posizione, per poi ridursi ulteriormente a quattro piloti nelle fasi conclusive. Il duo IntactGP di Sasaki e del poleman Colin Veijer sono in lotta contro Alonso e Ortolà, con la partecipazione straordinaria di Deniz Oncu.

L’ultimo giro vede Alonso tentare un attacco all’ultima curva contro “Crazy Boy”, senza successo. Sasaki si toglie la soddisfazione di vincere almeno un GP, anche se troppo tardi. Alonso e Ortolà chiudono il podio, con Veijer a seguire. L’olandese è protagonista di una disavventura nel giro di allineamento, in quanto vittima di un highside all’ingresso di curva 2. I meccanici riparano la Husqvarna in tempo per la partenza, con il talento di Colin a fare il resto.

Masia chiude in…bruttezza, e anche gli italiani deludono

Jaume Masia è autore di una delle peggiori gare della sua trionfale annata. Partito ottavo, il campione del mondo non ha il passo per stare con i primi, e deve lottare nelle retrovie. Il valenciano conclude la gara di casa al 13esimo posto: non proprio il massimo della vita. In questa occasione Masia sfoggia una livrea celebrativa, con le strisce dorate al fianco dell’azzurro Leopard. Segnaliamo la bella rimonta di Daniel Holgado, che da 18esimo arriva ottavo. Lo spagnolo è coinvolto in una carambola che vede a terra Diogo Moreira e Vicente Perez. La causa è una manovra innescata da Xavi Artigas, punito con due long lap penalty.

La gara Moto3 del GP di Valencia lascia l’amaro in bocca ai piloti italiani. Filippo Farioli è il migliore con la 12esima posizione, appena davanti al campione del mondo Masia. Stefano Nepa è quindicesimo, portando a casa un punticino. Seguono, in quest’ordine: Romano Fenati, Riccardo Rossi e Matteo Bertelle. Per l’ascolano è l’ultima volta in Moto3, per raggiunti limiti di età. Il genovese, invece, è alla ricerca disperata di una sistemazione. Il 2023 si chiude senza vittorie italiane, cosa che non succedeva da anni. Non ci resta che sperare nella prossima stagione.

A dream send-off for @AyumuSasaki1 in #Moto3! 🤩 He wins for the first time this season, and he does it ahead of Alonso and @IvanOrtola48 🥈🥉#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/Qw7UrWrFpM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

Riccardo Trullo