Jaume Masia è il poleman del GP di San Marino classe Moto3, al termine di qualifiche molto tirate. Il portacolori Leopard Racing ha dominato ieri le libere del venerdì, e attende con impazienza la gara di domani. Sessione impegnativa per il leader del mondiale Daniel Holgado, mentre deludono i piloti italiani.

GP Misano Moto3: l’esito delle qualifiche deciso all’ultimo secondo

Holgado deve passare ancora una volta dalla Q1. Ma lo spagnolo non sbaglia un colpo e ottiene il passaggio del turno con la migliore prestazione. David Munoz cade all’inizio della sessione, ma il suo team BOE fa un mezzo miracolo. risistemando al volo la KTM numero 44. David risale in sella e passa il turno per appena 3 centesimi. Joel Kelso e Riccardo Rossi sono gli altri qualificati.

La Q2 vede Diogo Moreira primeggiare nel primo run, ed Ayumu Sasaki stendersi al giro di lancio. “Crazy Boy” porta la Husqvarna al box in un lampo, dove trova i meccanici IntactGP subito pronti. Il momento decisivo è la bandiera a scacchi, dove Masia mette insieme un giro perfetto. Il pilota Leopard stampa un 1’41″638, senza la scia e con un quarto settore super.

Sasaki rimedia alla sua giornataccia con il terzo tempo, battuto da un sorprendente Kaito Toba. Munoz chiude la sessione con il settimo tempo, subito davanti ad Holgado. Deniz Oncu, altro pretendente al titolo, scatterà domani dalla seconda fila, in quinta posizione.

Gli italiani deludono sulla pista di casa

I colori italiani sono parecchio sbiaditi in questo sabato pomeriggio del GP di San Marino, qualifiche della Moto3. Stefano Nepa è l’alzabandiera tricolore, ma l’abruzzese non va oltre la nona casella. Si toglie la soddisfazione di precedere il compagno di team Ivan Ortolà, solo 13esimo. Riccardo Rossi compie un solo tentativo in Q2, sfruttando la scia di Holgado. Ma non va oltre la 17esima posizione.

Romano Fenati non è molto visibile qui a Misano: è 18esimo in griglia, appena dietro al già citato Rossi. Matteo Bertelle manca l’accesso al Q2 per tre centesimi, e partirà domani dalla diciannovesima casella. Filippo Farioli prosegue il suo apprendistato nella Moto3 mondiale, con tutte le fatiche ad esso connesse. Domani partirà dalla 22esima posizione della griglia di partenza.

Riccardo Trullo