La Moto3 apre il GP di San Marino con una gara intensa decisa, come spesso accade, nel corso dell’ultimo giro. David Alonso continua il suo momento di forma magico, vincendo la terza gara nelle ultime quattro. Sul podio anche i veterani Jaume Masiá e Deniz Öncü.

TRA I DUE LITIGANTI…ALONSO VINCE

David Alonso è ancora una volta vincitore in questa stagione Moto3 al GP di San Marino. Il pilota colombiano in forza al team Aspar ha condotto una gara intelligente, non mettendo mai una ruota fuori posto. Il #80 ha fatto parte del quartetto di testa insieme a Jaume Masiá, Deniz Öncü e David Muñoz. A differenza di Muñoz, Alonso non ha commesso un errore negli ultimi giri, rimanendo in piena lotta e facendo addirittura segnare il giro veloce.

Nell’ultimo giro Öncü ha commesso un errore a sole quattro curve dalla fine, finendo leggermente largo e lasciando così la porta aperta per il sorpasso di Masiá. Il pilota Leopard Racing è arrivato lungo al “Carro“, costringendo anche Öncü ad allargare. Questo ha permesso ad Alonso di superare entrambi, vincendo così la gara.

ÖNCÜ E MASIÁ I GRANDI DELUSI A PODIO

Jaume Masiá e Deniz Öncü sono i grandi delusi della Moto3 al GP di San Marino. Certo, non bisogna mai buttare via un podio iridato, ma per come si è sviluppata la gara hanno qualcosa da recriminare. Masiá ha imposto fin da subito un gran ritmo, prendendo un vantaggio di quasi due secondi nell’arco dei primi giri di corsa.

Deniz Öncü ha avuto l’arduo compito di ricucire lo strappo fatto da Masiá, prendendo poi le redini del gruppetto di testa e mantenendola fino all’ultimo giro. Fuori dal podio dopo una pericolosa chiusa di anteriore al penultimo giro David Muñoz, fresco di rinnovo con Boé Motorsports per il 2024. Più distante dal primo gruppo è il rookie Collin Veijer, il quale ha distanziato il secondo gruppetto per concludere una buona gara al 5° posto.

SASAKI 7°, HOLGADO FUORI DAI PUNTI: MONDIALE RIAPERTO

Kaito Toba porta in alto l’onore di SIC58 Squadra Corse con un ottimo 6° posto sul circuito di casa, di gran lunga il suo miglior risultato stagionale. Il giapponese precede il connazionale Ayumu Sasaki, che conclude la corsa in 7ª posizione. Iván Ortolá, autore di un errore nel primo giro di gara, completa una buona rimonta e finisce 8°, con José Antonio Rueda e Romano Fenati a chiudere la top 10.

Taiyo Furusato, Diogo Moreira, Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka e Tatsuki Suzuki sono gli altri piloti in zona punti. Solo 16° Daniel Holgado, il leader del campionato. Il #96 vede la sua leadership scricchiolare sempre di più, ora sono molti i piloti in lizza per il titolo. Sasaki è a soli 4 punti da Holgado in classifica, poi Masiá a -12, Öncü -17 e Alonso stesso a -21.

MOTO3 | GP SAN MARINO, I RISULTATI DELLA GARA

Valentino Aggio

