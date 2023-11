Le qualifiche del penultimo GP della stagione Moto3 in Qatar hanno visto come attore protagonista Daniel Holgado. Lo spagnolo di casa Tech3 è il poleman del sabato sera, svettando per la prima volta in questa stagione. Per quanto riguarda la lotta per il titolo, Ayumu Sasaki conquista la seconda fila, mentre il leader del mondiale Jaume Masia è decimo. Tutto sommato positiva la prestazione dei piloti italiani.

Moto3 | GP Qatar: i momenti salienti delle qualifiche

La Q1 riserva sorprese, colpi di scena e forse una classifica sub judice. Filippo Farioli chiude il turno in prima posizione, e stacca un biglietto per la Q2. Oltre al giovane bergamasco, c’è un altro italiano che passa il turno, ed è Matteo Bertelle. Completano la top 4 Adrian Fernandez e Taiyo Furusato, mentre David Munoz rimane clamorosamente fuori. Lo spagnolo di BOE rimane invischiato nel traffico all’inizio del secondo run. Diversi piloti rallentano nel quarto settore, in attesa del traino giusto. L’episodio è sotto la lente d’ingrandimento della direzione gara: è probabile che ci saranno delle sanzioni.

L’eroe della Q2 è Deniz Oncu. Il giovane turco di KTM realizza nel primo run un giro mostruoso, girando per conto proprio. Ma alla fine è Holgado che la spunta, grazie alla scia del compagno di squadra Farioli. Oncu strappa all’ultimo la seconda posizione, dopo essere rientrato ai box per cambiare la gomma posteriore, mentre Sasaki è quarto, girando da solo esattamente come Oncu. A Masia va invece tutto storto. Il tandem con il compagno di team Fernandez non funziona, e nel secondo run è nel traffico. L’ultimo piazzamento in prima fila lo prende Diogo Moreira, il quale sfrutta abilmente il traino dei due piloti KTM Tech3.

Italiani tutto sommato bene

Farioli è autore di una delle qualifiche migliori della sua carriera. Ma nella giornata di ieri ha ostacolato Masia, beccandosi una doppia penalità. Domani Filippo partirà ultimo, e dovrà scontare un long lap penalty. Il trofeo virtuale per il miglior pilota tricolore va a Romano Fenati, sesto su una pista particolarmente gradita alla Honda Snipers. Stefano Nepa non va oltre il Q1 e ottiene il 21esimo posto, ma l’abruzzese è tra i piloti che hanno rallentato a fine turno, ed è a rischio penalizzazione. Riccardo Rossi è irriconoscibile, e non va oltre la 19esima prestazione. Dopo le qualifiche, il prossimo appuntamento del GP del Qatar della Moto3 è la gara di domani, con partenza alle 16 italiane.

Riccardo Trullo