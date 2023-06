Moto3 | GP Olanda, qualifiche: Muñoz fa pole e record della pista, Rossi in prima fila

David Muñoz conquista una pole da record in Moto3 sul circuito di Assen, alle sue spalle Joel Kelso e Riccardo Rossi in prima fila. Sasaki partirà quarto anticipando Deniz Oncu e Stefano Nepa, che scatterà dalla seconda fila. Prova di forza per Toba al settimo posto in condizioni fisiche non ottimali. Caduto Masia durante l’ultimo tentativo, mentre Andrea Migno si è piazzato dodicesimo.

HOLGADO ULTIMO, ORTOLA’ FERMATO DA UNA PERDITA, NIENTE Q2 PER FARIOLI



Una Q1 ricca di emozioni per la Moto3: in primis l’ultima posizione per Holgado, il cui giro finale è stato annullato a causa dei limiti della pista non rispettati dal pilota KTM; Ivan Ortolà fuori dai quattro, fermato dopo il primo run a causa di una perdita di liquidi dalla sua moto. Non sono mancate le sorprese in positivo: Toba ha conquistato l’accesso al Q2, nonostante mal di testa e condizioni non ottimali a seguito della caduta di ieri; Oncu una conferma tra i primi quattro ma sorprendono anche Furusato e Fernandez, i quali si sono piazzati proprio di fronte al numero 53 del team KTM.

Non ha centrato la qualificazione Filippo Farioli, fuori durante la Q1 in una sessione molto frenetica e ricca di sorprese. Artigas, inoltre, non è riuscito a passare alla sessione successiva, avendo tra l’altro corso con qualche acciacco dopo la caduta del venerdì. Moreira altra sorpresa: anche il numero 10 non ha trovato la Q2, posizionandosi alle spalle di Filippo Farioli.

MUNOZ DA RECORD, RICCARDO ROSSI IN PRIMA FILA

David Muñoz ha abbattuto il record della pista facendo segnare un velocissimo tempo di 1:41:181, riferimento che ha permesso a Muñoz di mettersi dietro Kelso, staccato di poco meno di 3 decimi. Ottimo Riccardo Rossi in prima fila, solamente due millesimi di fronte a Sasaki che aprirà la seconda fila. Deniz Oncu, quinto, ha pagato tre decimi da Muñoz. Chiude la seconda fila Stefano Nepa. L’italiano ha tentato il tutto per tutto: dopo la seconda posizione nel primo run si pensava potesse puntare alla prima fila ma purtroppo i millesimi si pagano e si è piazzato a meno di 0.070 da Rossi.

Altra prova di forza di Toba, che inaugurerà la terza fila nella gara di domani e dunque partirà settimo. Toba potrà godersi il meritato riposo fino alla gara di domani, visto che tra Q1 e Q2 ha lottato contro un pesante mal di testa. Masia ha chiuso ottavo ed è stato anche protagonista di una caduta durante l’ultimo giro di qualifica.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Riccardo Rossi: “Periodo difficilissimo ma sono contento della prestazione di oggi“

Joel Kelso: “Sono contento di essere qua, sono al settimo cielo. Siamo forti in qualifica e penso di avere una possibilità per domani. Vedremo domani come sarà, il team ha lavorato benissimo durante il weekend. Ho un ottimo feeling con la moto quindi vediamo come andrà domani“

David Munoz: “Oggi gran bella giornata, grande lavoro con il team. Siamo riusciti a crescere ancora e per il momento siamo qua“

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 AD ASSSEN

