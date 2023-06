La gara della Moto3 ad Assen è stata davvero impressionante. Tanti i contatti e i sorpassi al limite ma alla fine è stato Jaume Masia a spuntarla con la sua Honda Leopard. Lo spagnolo ha passato nell’ultima “esse” Ayumu Sasaki, che poi non è riuscito a passarlo a sua volta in volata. Vittoria importante per Masia, che accorcia a 16 lunghezze sul leader del campionato Daniel Holgado, caduto ad inizio corsa nel tentativo di recuperare dall’ultima posizione in griglia di partenza.

Vince una Honda ma dietro sono tutte KTM

Quella di Masia era l’unica Honda, insieme alla Snipers di Romano Fenati, nel gruppo di testa. KTM continua a dominare la categoria, anche se stanno arrivando segnali positivi dal Giappone in quanto sarebbe pronta una nuova moto in vista del prossimo anno.

Deniz Oncu completa il podio seguito da un Ivan Ortolà, autore di una rimonta straordinaria, e dal poleman David Munoz, anche oggi un po’ oltre il limite negli attacchi. P6 il rookie Josè Antonio Rueda. Chiudono il gruppo in lotta per la vittoria Collin Veijer, che si dimostra veloce nel circuito di casa, Romano Fenati, Joel Kelso ed infine Stefano Nepa.7

Indietro Moreira e Artigas, fuori dai punti gli altri italiani

Termina undicesimo Kaito Toba, eroico considerando l’infortunio al sabato. A seguire Diogo Moreira, a cui non riesce totalmente la rimonta. Stesso discorso per Xavi Artigas, quattordicesimo e nel panino GasGas Aspar di Alonso e Yamanaka.

Gli altri italiani non concludono a punti: Matteo Bertelle termina sedicesimo, Riccardo Rossi diciottesimo. Diciannovesimo Andrea Migno, in quella che dovrebbe essere la sua ultima gara nel Mondiale quest’anno. Ventunesimo Filippo Farioli.

I risultati della gara

Prima di andare in vacanza, Daniel Holgado rimane in testa alla classifica nonostante tutto, seguito da Masia a -16. Terzo Sasaki a -26, poi Ortolà e Oncu a -31.

Francesco Sauta