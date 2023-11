Nel GP della Malesia della Moto3, a Sepang, Collin Veijer ha conquistato la sua prima vittoria in carriera. I Paesi Bassi riportano un loro pilota sul gradino più alto del podio, l’ultimo era stato Hans Spaan nel GP della Repubblica Ceca 1990 della 125cc a Brno.

All’ultimo giro sono rimasti in tre a giocarsi la vittoria, con Collin Veijer che ha superato all’inizio dell’ultimo giro Ayumu Sasaki. All’ultima curva il giapponese ci ha provato a risorpassarlo ma la staccata di Collin gli ha permesso di rimanere davanti e a chiudere la gara davanti a tutti. Sasaki termina comunque al secondo posto, ancora a secco di vittorie in questa stagione, davanti al leader del campionato Jaume Masia, che vede il suo distacco ridursi a 13 punti, a due gare dal termine.

Dietro dei suddetti, più staccati, terminano Ivan Ortolà e David Munoz, poi le CF Moto di Xavier Artigas e Joel Kelso. Chiudono in top 10 Filippo Farioli e Ryusei Yamahaka. Undicesimo Matteo Bertelle davanti a Deniz Oncu, entrambi coinvolti in un contatto con Josè Rueda a pochi giri dalla fine mentre si giocavano il podio.

Il gruppo, inizialmente composto da ben 15 piloti, si è rapidamente sgranato a causa di cadute e sbagli. La prima è stata quella innescata da David Alonso, che ha coinvolto anche Daniel Holgado e Riccardo Rossi, oltre a Diogo Moreira. Caduti anche i giapponesi Taiyo Furusato e Kaito Toba, entrambi mentre erano in zona punti.

A new star on the top step of the podium and high drama across the field! 🤯@CollinVeijer95 wins ahead of teammate @AyumuSasaki1 and #Moto3 World Championship leader @jaume_masia 🏆#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/O6W6862Ymn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023